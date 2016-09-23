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3 حالات وفاة و18 إصابة في حادثين منفصلين بمكة

تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم للمستشفى

لَقِيَ 3 أشخاص مصرعهم مساء أمس، في حادث مروري على طريق مكة- الشعيبة، وإصابة 18 آخرين في عدة حوادث بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ باشرت فِرَق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم متعدد في طريق مكة- الهدا، وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 5 فِرَق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ١٠ إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت ٥ إصابات متوسطة الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي؛ بينما رفضت باقي الإصابات النقل.

وفي حادث منفصل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل- الشعيبة في اتجاه طفيل، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٦ فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَين وجود ٣ حالات وفاة و٨ إصابات إحداها خطرة، و٥ إصابات متوسطة الخطورة، وإصابتان طفيفتان، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت ٦ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، ورفض باقي المصابين النقل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 حالات وفاة و18 إصابة في حادثين منفصلين بمكة
سبق

لَقِيَ 3 أشخاص مصرعهم مساء أمس، في حادث مروري على طريق مكة- الشعيبة، وإصابة 18 آخرين في عدة حوادث بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ باشرت فِرَق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم متعدد في طريق مكة- الهدا، وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 5 فِرَق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ١٠ إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت ٥ إصابات متوسطة الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي؛ بينما رفضت باقي الإصابات النقل.

وفي حادث منفصل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل- الشعيبة في اتجاه طفيل، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٦ فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَين وجود ٣ حالات وفاة و٨ إصابات إحداها خطرة، و٥ إصابات متوسطة الخطورة، وإصابتان طفيفتان، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت ٦ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، ورفض باقي المصابين النقل.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
01:46 PM

3 حالات وفاة و18 إصابة في حادثين منفصلين بمكة

تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم للمستشفى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,280

لَقِيَ 3 أشخاص مصرعهم مساء أمس، في حادث مروري على طريق مكة- الشعيبة، وإصابة 18 آخرين في عدة حوادث بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ باشرت فِرَق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم متعدد في طريق مكة- الهدا، وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 5 فِرَق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ١٠ إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت ٥ إصابات متوسطة الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي؛ بينما رفضت باقي الإصابات النقل.

وفي حادث منفصل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل- الشعيبة في اتجاه طفيل، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٦ فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَين وجود ٣ حالات وفاة و٨ إصابات إحداها خطرة، و٥ إصابات متوسطة الخطورة، وإصابتان طفيفتان، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت ٦ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، ورفض باقي المصابين النقل.

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