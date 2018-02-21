"المالكي" يتغيب منذ أمس.. وذووه يطالبون من يجده إبلاغ الشرطة
عمره 22 عاماً.. وخرج من مخطط جعرانة.. ويقود مركبة من نوع كورلا
ناشد ذوو المتغيب حامد حمّاد المالكي والبالغ من العمر 22 عاماً من يعثر عليه إبلاغ أقرب دورية أمن أو التقدم إلى أقرب مركز أمني.
وقال شقيقه إن المتغيب يعاني من اضطرابات نفسية وخرج من مكة المكرمة قبل صباح أمس في مخطط جعرانة، مضيفاً أنه آخر مرة شوهد كان في محافظة الجائزة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وهو يستقل سيارة من نوع كورلا 2012، لونها بيج، ورقم اللوحة ب ع ع 7344، مطالباً من يجده الاتصال بشقيقه، حميد حماد المالكي: 0552445223
"المالكي" يتغيب منذ أمس.. وذووه يطالبون من يجده إبلاغ الشرطة
أحمد العبداللهسبق2018-02-21
ناشد ذوو المتغيب حامد حمّاد المالكي والبالغ من العمر 22 عاماً من يعثر عليه إبلاغ أقرب دورية أمن أو التقدم إلى أقرب مركز أمني.
وقال شقيقه إن المتغيب يعاني من اضطرابات نفسية وخرج من مكة المكرمة قبل صباح أمس في مخطط جعرانة، مضيفاً أنه آخر مرة شوهد كان في محافظة الجائزة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وهو يستقل سيارة من نوع كورلا 2012، لونها بيج، ورقم اللوحة ب ع ع 7344، مطالباً من يجده الاتصال بشقيقه، حميد حماد المالكي: 0552445223
21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
08:06 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:54 AM
"المالكي" يتغيب منذ أمس.. وذووه يطالبون من يجده إبلاغ الشرطة
عمره 22 عاماً.. وخرج من مخطط جعرانة.. ويقود مركبة من نوع كورلا
ناشد ذوو المتغيب حامد حمّاد المالكي والبالغ من العمر 22 عاماً من يعثر عليه إبلاغ أقرب دورية أمن أو التقدم إلى أقرب مركز أمني.
وقال شقيقه إن المتغيب يعاني من اضطرابات نفسية وخرج من مكة المكرمة قبل صباح أمس في مخطط جعرانة، مضيفاً أنه آخر مرة شوهد كان في محافظة الجائزة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وهو يستقل سيارة من نوع كورلا 2012، لونها بيج، ورقم اللوحة ب ع ع 7344، مطالباً من يجده الاتصال بشقيقه، حميد حماد المالكي: 0552445223