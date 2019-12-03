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مدير الأمن العام يستعرض أطر التعاون مع مستشاري "ملكية" مكة والمشاعر

بحثا مشاريع جارٍ العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية بموسمي الحج والعمرة

التقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم بمقر الأمن العام بحضور الدكتور سامر سامي باعيسى مدير المخطط العام للمشاعر المقدسة بالهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمهندس وجدي بن حسن طوله المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وعدد من مستشاري الهيئة.

وناقش الاجتماع عدداً من أوجه التعاون بين الأمن العام والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتعرف على ما لدى هيئة التطوير من مشاريع يجرى العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية والاستفادة منها وفق الاحتياج ومهام الأمن العام في موسمي الحج والعمرة.

كما ناقش اللقاء عدداً من الخطوات التطويرية المرتبطة بخفض الزحام بطرق المشاة داخل المشاعر وفي محيط منشأة الجمرات، للوصول إلى حلول تكفل انسياب الحركة، وذلك بتحسين نمط تحركات المشاة وتعزيز هذا النهج بتوفير أبرز الخدمات للحجاج لمزيد من الأمن والسلامة بما يواكب مسيرة التطوير والمشاريع التي شهدها المسجد الحرام وساحاته، وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الأمن العام.

مدير الأمن العام الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مدير المخطط العام للمشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الأمن العام يستعرض أطر التعاون مع مستشاري "ملكية" مكة والمشاعر
سبق

التقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم بمقر الأمن العام بحضور الدكتور سامر سامي باعيسى مدير المخطط العام للمشاعر المقدسة بالهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمهندس وجدي بن حسن طوله المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وعدد من مستشاري الهيئة.

وناقش الاجتماع عدداً من أوجه التعاون بين الأمن العام والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتعرف على ما لدى هيئة التطوير من مشاريع يجرى العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية والاستفادة منها وفق الاحتياج ومهام الأمن العام في موسمي الحج والعمرة.

كما ناقش اللقاء عدداً من الخطوات التطويرية المرتبطة بخفض الزحام بطرق المشاة داخل المشاعر وفي محيط منشأة الجمرات، للوصول إلى حلول تكفل انسياب الحركة، وذلك بتحسين نمط تحركات المشاة وتعزيز هذا النهج بتوفير أبرز الخدمات للحجاج لمزيد من الأمن والسلامة بما يواكب مسيرة التطوير والمشاريع التي شهدها المسجد الحرام وساحاته، وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الأمن العام.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:17 PM

مدير الأمن العام يستعرض أطر التعاون مع مستشاري "ملكية" مكة والمشاعر

بحثا مشاريع جارٍ العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية بموسمي الحج والعمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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التقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم بمقر الأمن العام بحضور الدكتور سامر سامي باعيسى مدير المخطط العام للمشاعر المقدسة بالهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمهندس وجدي بن حسن طوله المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وعدد من مستشاري الهيئة.

وناقش الاجتماع عدداً من أوجه التعاون بين الأمن العام والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتعرف على ما لدى هيئة التطوير من مشاريع يجرى العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية والاستفادة منها وفق الاحتياج ومهام الأمن العام في موسمي الحج والعمرة.

كما ناقش اللقاء عدداً من الخطوات التطويرية المرتبطة بخفض الزحام بطرق المشاة داخل المشاعر وفي محيط منشأة الجمرات، للوصول إلى حلول تكفل انسياب الحركة، وذلك بتحسين نمط تحركات المشاة وتعزيز هذا النهج بتوفير أبرز الخدمات للحجاج لمزيد من الأمن والسلامة بما يواكب مسيرة التطوير والمشاريع التي شهدها المسجد الحرام وساحاته، وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الأمن العام.

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