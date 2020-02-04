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"عربة الأشباح" حيّرت الأمريكيين 70 عامًا.. ثم ظهرت بأغرب مكان

كيف حافظ عليها الماء البارد منخفض الأوكسجين؟

تمكّن مصور أمريكي من التقاط صورة تُظهر عربة قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر، بصورة سليمة تقريبًا بعد انحسار مياه بحيرة في ولاية أوريغون الأمريكية عنها.

ونشر المصور جيفري جرين، صورة العربة على حسابه بموقع "فيسبوك". وقال: إن تصويرها كان تجربة رائعة.

وأطلقت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين، على العربة اسم "عربة الأشباح".

وكانت هذه العربة مصنوعة قبل 200 عام، وفُقدت آثارها قبل نحو 70 عامًا.

وانحسرت المياه عن المنطقة التي توجد فيها العربة، بعد أن سحبت السلطات جزءًا من مياه بحيرة ديترويت لصيانة السد المجاور.

وقال "غرين": إن طبيعة المياه في البحيرة حافظت على هيكل العربة؛ إذ إن الماء البارد منخفض الأوكسجين لم يفتت خشبات العربة.

لكن الاقتراب من العربة وتصويرها، لم يكن بالمهمة السهلة؛ فكان على "غرين" أن يقترب كثيرًا من العربة، وعندما تم ذلك بدأ يغرق في طين البحيرة قبل أن يتدارك الموقف.

ولاحقًا، غطت المياه بشكل طفيف هذه العربة، التي تمثل جزءًا من تاريخ النقل في الولايات المتحدة.

عربة الأشباح أمريكا ولاية أوريغون الأمريكية

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"عربة الأشباح" حيّرت الأمريكيين 70 عامًا.. ثم ظهرت بأغرب مكان
سبق

تمكّن مصور أمريكي من التقاط صورة تُظهر عربة قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر، بصورة سليمة تقريبًا بعد انحسار مياه بحيرة في ولاية أوريغون الأمريكية عنها.

ونشر المصور جيفري جرين، صورة العربة على حسابه بموقع "فيسبوك". وقال: إن تصويرها كان تجربة رائعة.

وأطلقت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين، على العربة اسم "عربة الأشباح".

وكانت هذه العربة مصنوعة قبل 200 عام، وفُقدت آثارها قبل نحو 70 عامًا.

وانحسرت المياه عن المنطقة التي توجد فيها العربة، بعد أن سحبت السلطات جزءًا من مياه بحيرة ديترويت لصيانة السد المجاور.

وقال "غرين": إن طبيعة المياه في البحيرة حافظت على هيكل العربة؛ إذ إن الماء البارد منخفض الأوكسجين لم يفتت خشبات العربة.

لكن الاقتراب من العربة وتصويرها، لم يكن بالمهمة السهلة؛ فكان على "غرين" أن يقترب كثيرًا من العربة، وعندما تم ذلك بدأ يغرق في طين البحيرة قبل أن يتدارك الموقف.

ولاحقًا، غطت المياه بشكل طفيف هذه العربة، التي تمثل جزءًا من تاريخ النقل في الولايات المتحدة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
09:21 AM

"عربة الأشباح" حيّرت الأمريكيين 70 عامًا.. ثم ظهرت بأغرب مكان

كيف حافظ عليها الماء البارد منخفض الأوكسجين؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,906

تمكّن مصور أمريكي من التقاط صورة تُظهر عربة قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر، بصورة سليمة تقريبًا بعد انحسار مياه بحيرة في ولاية أوريغون الأمريكية عنها.

ونشر المصور جيفري جرين، صورة العربة على حسابه بموقع "فيسبوك". وقال: إن تصويرها كان تجربة رائعة.

وأطلقت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين، على العربة اسم "عربة الأشباح".

وكانت هذه العربة مصنوعة قبل 200 عام، وفُقدت آثارها قبل نحو 70 عامًا.

وانحسرت المياه عن المنطقة التي توجد فيها العربة، بعد أن سحبت السلطات جزءًا من مياه بحيرة ديترويت لصيانة السد المجاور.

وقال "غرين": إن طبيعة المياه في البحيرة حافظت على هيكل العربة؛ إذ إن الماء البارد منخفض الأوكسجين لم يفتت خشبات العربة.

لكن الاقتراب من العربة وتصويرها، لم يكن بالمهمة السهلة؛ فكان على "غرين" أن يقترب كثيرًا من العربة، وعندما تم ذلك بدأ يغرق في طين البحيرة قبل أن يتدارك الموقف.

ولاحقًا، غطت المياه بشكل طفيف هذه العربة، التي تمثل جزءًا من تاريخ النقل في الولايات المتحدة.

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