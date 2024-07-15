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"الوهيب": ترقية أكثر من ٧٠٠ موظف بجامعة حائل قريبًا وفق النظام

بعد تأخر القرار لعامين

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل الدكتور محمد الوهيب، أن محضر الترقيات بالجامعة سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأضاف الدكتور الوهيب أن القرار سيكون مختلفًا هذا العام عن الأعوام السابقة؛ إذ تتم جميع الإجراءات عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيقتصر دور الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل على الإعلان للموظفين ورفع تقييم الأداء الوظيفي والتعاون مع الوزارة في ذلك.

وأكد الوهيب أن عام 2020 سيشهد 9 محاضر؛ لكل مرتبة محضر مستقل، وأن العام المُعتمد في حساب مدة الترقية هو التاريخ الميلادي وليس الهجري.

وكان آخر محضر ترقية للموظفين في جامعة حائل في أكتوبر 2018 وأعلنت نتائجه في مارس 2019؛ أي أن عام 2019 لم يتم رفع أي محضر ترقية لأي موظف، سوى الترقيات الاستثنائية في آخر عام 2019 التي شملت ستة موظفين وموظفات، فيما ستنافس على محاضر الترقية القادمة أكثر من 700 موظف وموظفة.

على جانب آخر وخلال حديثه لبرنامج "بودكاست" UOH الذي تنفذه إدارة الإعلام الجامعي؛ أشار "الوهيب" إلى أن عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني أنهت برنامجًا إلكترونيًّا جديدًا لتقويم الأداء الوظيفي للموظفين، وسيدشنه رئيس الجامعة قريبًا، وذلك سيكون بديلًا للنظام اليدوي القديم.

جامعة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوهيب": ترقية أكثر من ٧٠٠ موظف بجامعة حائل قريبًا وفق النظام
سبق

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل الدكتور محمد الوهيب، أن محضر الترقيات بالجامعة سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأضاف الدكتور الوهيب أن القرار سيكون مختلفًا هذا العام عن الأعوام السابقة؛ إذ تتم جميع الإجراءات عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيقتصر دور الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل على الإعلان للموظفين ورفع تقييم الأداء الوظيفي والتعاون مع الوزارة في ذلك.

وأكد الوهيب أن عام 2020 سيشهد 9 محاضر؛ لكل مرتبة محضر مستقل، وأن العام المُعتمد في حساب مدة الترقية هو التاريخ الميلادي وليس الهجري.

وكان آخر محضر ترقية للموظفين في جامعة حائل في أكتوبر 2018 وأعلنت نتائجه في مارس 2019؛ أي أن عام 2019 لم يتم رفع أي محضر ترقية لأي موظف، سوى الترقيات الاستثنائية في آخر عام 2019 التي شملت ستة موظفين وموظفات، فيما ستنافس على محاضر الترقية القادمة أكثر من 700 موظف وموظفة.

على جانب آخر وخلال حديثه لبرنامج "بودكاست" UOH الذي تنفذه إدارة الإعلام الجامعي؛ أشار "الوهيب" إلى أن عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني أنهت برنامجًا إلكترونيًّا جديدًا لتقويم الأداء الوظيفي للموظفين، وسيدشنه رئيس الجامعة قريبًا، وذلك سيكون بديلًا للنظام اليدوي القديم.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
05:10 PM

"الوهيب": ترقية أكثر من ٧٠٠ موظف بجامعة حائل قريبًا وفق النظام

بعد تأخر القرار لعامين

A A A
خالد السليمي - حائل
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651

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل الدكتور محمد الوهيب، أن محضر الترقيات بالجامعة سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأضاف الدكتور الوهيب أن القرار سيكون مختلفًا هذا العام عن الأعوام السابقة؛ إذ تتم جميع الإجراءات عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيقتصر دور الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل على الإعلان للموظفين ورفع تقييم الأداء الوظيفي والتعاون مع الوزارة في ذلك.

وأكد الوهيب أن عام 2020 سيشهد 9 محاضر؛ لكل مرتبة محضر مستقل، وأن العام المُعتمد في حساب مدة الترقية هو التاريخ الميلادي وليس الهجري.

وكان آخر محضر ترقية للموظفين في جامعة حائل في أكتوبر 2018 وأعلنت نتائجه في مارس 2019؛ أي أن عام 2019 لم يتم رفع أي محضر ترقية لأي موظف، سوى الترقيات الاستثنائية في آخر عام 2019 التي شملت ستة موظفين وموظفات، فيما ستنافس على محاضر الترقية القادمة أكثر من 700 موظف وموظفة.

على جانب آخر وخلال حديثه لبرنامج "بودكاست" UOH الذي تنفذه إدارة الإعلام الجامعي؛ أشار "الوهيب" إلى أن عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني أنهت برنامجًا إلكترونيًّا جديدًا لتقويم الأداء الوظيفي للموظفين، وسيدشنه رئيس الجامعة قريبًا، وذلك سيكون بديلًا للنظام اليدوي القديم.

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