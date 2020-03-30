النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الداخلية لـ"سبق": مستمرون في معاقبة من يحضرون أصحاب المهن المخالفة

"الشلهوب" يشيد بوعي المواطن والمقيم  بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بهم

عبدالله النحيط: أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات المعنية أصدرت قرارات بمنع ممارسة الجهات لبعض الأنشطة سواء داخل مقراتها أو في الخارج، ووزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بمخالفة هذه القرارات .
وتفصيلاً قال "الشلهوب" في معرض إجابته على سؤال "سبق" في المؤتمر الصحفي، "اليوم تم الإعلان قبل هذا الإيجاز عن حالتين في إحدى المناطق، وكذلك بالأمس تم الإعلان عن أكثر من حالة سواء في المدن أو القرى والمراكز ومهما حاول الشخص إخفاء هذه المخالفة بسبب بعد المسافة أو غيرها سيتم ضبطهم من مواطنين ومقيمين أو من أحضر صاحب المهنة المخالفة .
وأشار إلى أن أغلب المهن لم تمنع إلا للمصلحة العامة ومصلحة الوطن، مشيداً بوعي المواطن والمقيم في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بهم، كما أن وزارة الداخلية تحيل كل مخالف بعد ما يتم ضبطه إلى النيابة العامة لتطبيق لائحة الجرائم المعلوماتية، وتطبيق أنظمة كل ما يتعلق بهذه القرارات من مخالفتها ونشرها، وكذلك تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فيروس كورونا الجديد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الداخلية لـ"سبق": مستمرون في معاقبة من يحضرون أصحاب المهن المخالفة
سبق

عبدالله النحيط: أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات المعنية أصدرت قرارات بمنع ممارسة الجهات لبعض الأنشطة سواء داخل مقراتها أو في الخارج، ووزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بمخالفة هذه القرارات .
وتفصيلاً قال "الشلهوب" في معرض إجابته على سؤال "سبق" في المؤتمر الصحفي، "اليوم تم الإعلان قبل هذا الإيجاز عن حالتين في إحدى المناطق، وكذلك بالأمس تم الإعلان عن أكثر من حالة سواء في المدن أو القرى والمراكز ومهما حاول الشخص إخفاء هذه المخالفة بسبب بعد المسافة أو غيرها سيتم ضبطهم من مواطنين ومقيمين أو من أحضر صاحب المهنة المخالفة .
وأشار إلى أن أغلب المهن لم تمنع إلا للمصلحة العامة ومصلحة الوطن، مشيداً بوعي المواطن والمقيم في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بهم، كما أن وزارة الداخلية تحيل كل مخالف بعد ما يتم ضبطه إلى النيابة العامة لتطبيق لائحة الجرائم المعلوماتية، وتطبيق أنظمة كل ما يتعلق بهذه القرارات من مخالفتها ونشرها، وكذلك تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:27 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:46 PM

الداخلية لـ"سبق": مستمرون في معاقبة من يحضرون أصحاب المهن المخالفة

"الشلهوب" يشيد بوعي المواطن والمقيم  بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
9,475

عبدالله النحيط: أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات المعنية أصدرت قرارات بمنع ممارسة الجهات لبعض الأنشطة سواء داخل مقراتها أو في الخارج، ووزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بمخالفة هذه القرارات .
وتفصيلاً قال "الشلهوب" في معرض إجابته على سؤال "سبق" في المؤتمر الصحفي، "اليوم تم الإعلان قبل هذا الإيجاز عن حالتين في إحدى المناطق، وكذلك بالأمس تم الإعلان عن أكثر من حالة سواء في المدن أو القرى والمراكز ومهما حاول الشخص إخفاء هذه المخالفة بسبب بعد المسافة أو غيرها سيتم ضبطهم من مواطنين ومقيمين أو من أحضر صاحب المهنة المخالفة .
وأشار إلى أن أغلب المهن لم تمنع إلا للمصلحة العامة ومصلحة الوطن، مشيداً بوعي المواطن والمقيم في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بهم، كما أن وزارة الداخلية تحيل كل مخالف بعد ما يتم ضبطه إلى النيابة العامة لتطبيق لائحة الجرائم المعلوماتية، وتطبيق أنظمة كل ما يتعلق بهذه القرارات من مخالفتها ونشرها، وكذلك تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة