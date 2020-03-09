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"مدير صحة الطائف" يتفقد المرافق والخدمات المقدمة للأهالي بـ"تربة"

وقف على سير العمل بالمستشفى العام وتفقّد إجراءات مكافحة العدوى

تَفقّد مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم الاثنين، المَرافق الصحية بمحافظة تربة، ووقف على سير العمل بالمستشفى العام، يرافقه المساعد للخدمات المساعدة ومدير العلاقات ومدير المستشفيات.

وزار "القحطاني" في وقت مبكر صباح اليوم، محافظ تربه بمكتبه في ديوان المحافظة، واستمع إلى عدد من ملاحظات الجهات الحكومية حول سير أعمال الخدمات الصحية، ثم زار المستشفى العام والْتقى العاملين وعددًا من الأهالي، وتفقّد إجراءات مكافحة العدوى وسير العمل والإجراء الصحي والطبي المتبع.

وترأس "القحطاني" اجتماع قيادات المستشفى، واطلع على الخطط التطويرية والتوسعية وأبرز الملاحظات وسبل تعزيز الخدمة الصحية المقدمة، وأوصى برفع نتائج عدد من التحسينات المعتمدة مؤخرًا والبدء في تأمين الاحتياج الطبي؛ لما يعزز مستوى الخدمة المقدمة؛ على أن يتم وضع عدد من الخدمات على معايير القياس؛ لتحديد نِسَب احتياج المنطقة في مختلف التخصصات.

مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني محافظة تربة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مدير صحة الطائف" يتفقد المرافق والخدمات المقدمة للأهالي بـ"تربة"
سبق

تَفقّد مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم الاثنين، المَرافق الصحية بمحافظة تربة، ووقف على سير العمل بالمستشفى العام، يرافقه المساعد للخدمات المساعدة ومدير العلاقات ومدير المستشفيات.

وزار "القحطاني" في وقت مبكر صباح اليوم، محافظ تربه بمكتبه في ديوان المحافظة، واستمع إلى عدد من ملاحظات الجهات الحكومية حول سير أعمال الخدمات الصحية، ثم زار المستشفى العام والْتقى العاملين وعددًا من الأهالي، وتفقّد إجراءات مكافحة العدوى وسير العمل والإجراء الصحي والطبي المتبع.

وترأس "القحطاني" اجتماع قيادات المستشفى، واطلع على الخطط التطويرية والتوسعية وأبرز الملاحظات وسبل تعزيز الخدمة الصحية المقدمة، وأوصى برفع نتائج عدد من التحسينات المعتمدة مؤخرًا والبدء في تأمين الاحتياج الطبي؛ لما يعزز مستوى الخدمة المقدمة؛ على أن يتم وضع عدد من الخدمات على معايير القياس؛ لتحديد نِسَب احتياج المنطقة في مختلف التخصصات.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:50 PM

"مدير صحة الطائف" يتفقد المرافق والخدمات المقدمة للأهالي بـ"تربة"

وقف على سير العمل بالمستشفى العام وتفقّد إجراءات مكافحة العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تَفقّد مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم الاثنين، المَرافق الصحية بمحافظة تربة، ووقف على سير العمل بالمستشفى العام، يرافقه المساعد للخدمات المساعدة ومدير العلاقات ومدير المستشفيات.

وزار "القحطاني" في وقت مبكر صباح اليوم، محافظ تربه بمكتبه في ديوان المحافظة، واستمع إلى عدد من ملاحظات الجهات الحكومية حول سير أعمال الخدمات الصحية، ثم زار المستشفى العام والْتقى العاملين وعددًا من الأهالي، وتفقّد إجراءات مكافحة العدوى وسير العمل والإجراء الصحي والطبي المتبع.

وترأس "القحطاني" اجتماع قيادات المستشفى، واطلع على الخطط التطويرية والتوسعية وأبرز الملاحظات وسبل تعزيز الخدمة الصحية المقدمة، وأوصى برفع نتائج عدد من التحسينات المعتمدة مؤخرًا والبدء في تأمين الاحتياج الطبي؛ لما يعزز مستوى الخدمة المقدمة؛ على أن يتم وضع عدد من الخدمات على معايير القياس؛ لتحديد نِسَب احتياج المنطقة في مختلف التخصصات.

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