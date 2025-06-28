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ما سر الدوائر البرتقالية تحت "اليابان والأرجنتين والسعودية"؟

ترمز للدولة المستضيفة لقمة العشرين هذا العام وما قبله وبعده

تساءل البعضُ عن سر وجود دوائر برتقالية تحت "السعودية واليابان والأرجنتين" في خريطة ترتيب الدول في قمة العشرين، في الصورة العائلية؛ بينما توجد تحت كل الدول دوائر زرقاء.

وتعني الدوائر البرتقالية؛ أن اليابان المستضيفة هذا العام، وعن يسارها الأرجنتين المستضيفة العام الماضي، وعن يمينها السعودية وهي الدولة التي ستستضيف القمة العام المقبل.

وقال المختص بالاتصال والعلاقات طارق الأحمري في تدوينة له: "يتساءل البعض: لماذا هذا الترتيب بروتوكوليًّا في الصورة الجماعية لقمة العشرين؟ النقاط الـ٣ في أول صف في الوسط هي للدولة المستضيفة (اليابان)، وعلى يسارها الدولة المستضيفة للعام السابق (الأرجنتين)، وعلى يمينها الدولة المستضيفة للعام القادم وهي السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما سر الدوائر البرتقالية تحت "اليابان والأرجنتين والسعودية"؟
سبق

تساءل البعضُ عن سر وجود دوائر برتقالية تحت "السعودية واليابان والأرجنتين" في خريطة ترتيب الدول في قمة العشرين، في الصورة العائلية؛ بينما توجد تحت كل الدول دوائر زرقاء.

وتعني الدوائر البرتقالية؛ أن اليابان المستضيفة هذا العام، وعن يسارها الأرجنتين المستضيفة العام الماضي، وعن يمينها السعودية وهي الدولة التي ستستضيف القمة العام المقبل.

وقال المختص بالاتصال والعلاقات طارق الأحمري في تدوينة له: "يتساءل البعض: لماذا هذا الترتيب بروتوكوليًّا في الصورة الجماعية لقمة العشرين؟ النقاط الـ٣ في أول صف في الوسط هي للدولة المستضيفة (اليابان)، وعلى يسارها الدولة المستضيفة للعام السابق (الأرجنتين)، وعلى يمينها الدولة المستضيفة للعام القادم وهي السعودية".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:58 PM

ما سر الدوائر البرتقالية تحت "اليابان والأرجنتين والسعودية"؟

ترمز للدولة المستضيفة لقمة العشرين هذا العام وما قبله وبعده

A A A
بدر العتيبي - الرياض
3
7,748

تساءل البعضُ عن سر وجود دوائر برتقالية تحت "السعودية واليابان والأرجنتين" في خريطة ترتيب الدول في قمة العشرين، في الصورة العائلية؛ بينما توجد تحت كل الدول دوائر زرقاء.

وتعني الدوائر البرتقالية؛ أن اليابان المستضيفة هذا العام، وعن يسارها الأرجنتين المستضيفة العام الماضي، وعن يمينها السعودية وهي الدولة التي ستستضيف القمة العام المقبل.

وقال المختص بالاتصال والعلاقات طارق الأحمري في تدوينة له: "يتساءل البعض: لماذا هذا الترتيب بروتوكوليًّا في الصورة الجماعية لقمة العشرين؟ النقاط الـ٣ في أول صف في الوسط هي للدولة المستضيفة (اليابان)، وعلى يسارها الدولة المستضيفة للعام السابق (الأرجنتين)، وعلى يمينها الدولة المستضيفة للعام القادم وهي السعودية".

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