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شاهد .. "بلدية تربة" تفتح الطرق وتباشر الحالات الطارئة بعد هطول الأمطار

بمتابعة من رئيسها.. وأمين الطائف يوجه بتعزيز الجهود الميدانية للبلديات

رفعت بلدية محافظة تربة جاهزيتها تحسبًا لهطول الأمطار، وقامت في أوقات سابقة بعمل الصيانة اللازمة لمناهل تصريف المياه والتأكد من عملها بالشكل الصحيح لتسهيل تصريف مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة حاليًّا.

وتفصيلًا: جهزت البلدية المعدات والآليات المناسبة في مثل هذه الحالات لفتح الطرق بإزالة المياه والمخلفات التي جرفتها السيول، وإصلاح أعمدة الإنارة التي تتعرض للعطل المفاجئ نتيجة هطول الأمطار.

ولا تزال الجهود مستمرة في مراقبة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومباشرة الحالات الطارئة لا قدر الله، وذلك بمتابعة ميدانية أشرف رئيس ‫بلدية تربة فيصل الحارثي على جهود فرق الطوارئ الميدانية بالبلدية التي استنفرت جهودها بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة عصر اليوم.

‏‫وحول هذا الموضوع رأس أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي، الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ لمناقشة آليات العمل خلال مواسم هطول الأمطار، ووجه البلديات الفرعية والمرتبطة بتعزيز الجهود الميدانية وتقديم كافة الخدمات المناطة بهم في وقت قياسي.

بلدية تربة محافظة تربة أمطار تربة بلدية محافظة تربة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. "بلدية تربة" تفتح الطرق وتباشر الحالات الطارئة بعد هطول الأمطار
سبق

رفعت بلدية محافظة تربة جاهزيتها تحسبًا لهطول الأمطار، وقامت في أوقات سابقة بعمل الصيانة اللازمة لمناهل تصريف المياه والتأكد من عملها بالشكل الصحيح لتسهيل تصريف مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة حاليًّا.

وتفصيلًا: جهزت البلدية المعدات والآليات المناسبة في مثل هذه الحالات لفتح الطرق بإزالة المياه والمخلفات التي جرفتها السيول، وإصلاح أعمدة الإنارة التي تتعرض للعطل المفاجئ نتيجة هطول الأمطار.

ولا تزال الجهود مستمرة في مراقبة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومباشرة الحالات الطارئة لا قدر الله، وذلك بمتابعة ميدانية أشرف رئيس ‫بلدية تربة فيصل الحارثي على جهود فرق الطوارئ الميدانية بالبلدية التي استنفرت جهودها بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة عصر اليوم.

‏‫وحول هذا الموضوع رأس أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي، الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ لمناقشة آليات العمل خلال مواسم هطول الأمطار، ووجه البلديات الفرعية والمرتبطة بتعزيز الجهود الميدانية وتقديم كافة الخدمات المناطة بهم في وقت قياسي.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:45 PM

شاهد .. "بلدية تربة" تفتح الطرق وتباشر الحالات الطارئة بعد هطول الأمطار

بمتابعة من رئيسها.. وأمين الطائف يوجه بتعزيز الجهود الميدانية للبلديات

A A A
متعب البقمي - تربة
0
1,984

رفعت بلدية محافظة تربة جاهزيتها تحسبًا لهطول الأمطار، وقامت في أوقات سابقة بعمل الصيانة اللازمة لمناهل تصريف المياه والتأكد من عملها بالشكل الصحيح لتسهيل تصريف مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة حاليًّا.

وتفصيلًا: جهزت البلدية المعدات والآليات المناسبة في مثل هذه الحالات لفتح الطرق بإزالة المياه والمخلفات التي جرفتها السيول، وإصلاح أعمدة الإنارة التي تتعرض للعطل المفاجئ نتيجة هطول الأمطار.

ولا تزال الجهود مستمرة في مراقبة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومباشرة الحالات الطارئة لا قدر الله، وذلك بمتابعة ميدانية أشرف رئيس ‫بلدية تربة فيصل الحارثي على جهود فرق الطوارئ الميدانية بالبلدية التي استنفرت جهودها بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة عصر اليوم.

‏‫وحول هذا الموضوع رأس أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي، الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ لمناقشة آليات العمل خلال مواسم هطول الأمطار، ووجه البلديات الفرعية والمرتبطة بتعزيز الجهود الميدانية وتقديم كافة الخدمات المناطة بهم في وقت قياسي.

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