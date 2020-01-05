فعاليات "The beach" بجازان تجذب مئات الزوار بالكورنيش الجنوبي

تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ بأنشطة عديدة تُقام لأول مرة

شهد شاطئ الكورنيش الجنوبي توافد مئات الزوار من أهالي منطقة جازان وزوارها؛ وذلك للاستمتاع بفعالية The beach البحرية التي انطلقت اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020.

وتفصيلاً، جذبت الفعاليات البحرية أهالي وزوار جازان؛ إذ تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال العديد من الأنشطة التي تُقام للمرة الأولى في المنطقة.

وتتضمن الفعاليات منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية.. وقد بدأت في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من الساعة الثانية ظُهرا حتى الثامنة مساء.