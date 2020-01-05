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فعاليات "The beach" بجازان تجذب مئات الزوار بالكورنيش الجنوبي

تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ بأنشطة عديدة تُقام لأول مرة

شهد شاطئ الكورنيش الجنوبي توافد مئات الزوار من أهالي منطقة جازان وزوارها؛ وذلك للاستمتاع بفعالية The beach البحرية التي انطلقت اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020.

وتفصيلاً، جذبت الفعاليات البحرية أهالي وزوار جازان؛ إذ تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال العديد من الأنشطة التي تُقام للمرة الأولى في المنطقة.

وتتضمن الفعاليات منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية.. وقد بدأت في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من الساعة الثانية ظُهرا حتى الثامنة مساء.

جازان The beach شاطئ الكورنيش الجنوبي مهرجان جازان الشتوي 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فعاليات "The beach" بجازان تجذب مئات الزوار بالكورنيش الجنوبي
سبق

شهد شاطئ الكورنيش الجنوبي توافد مئات الزوار من أهالي منطقة جازان وزوارها؛ وذلك للاستمتاع بفعالية The beach البحرية التي انطلقت اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020.

وتفصيلاً، جذبت الفعاليات البحرية أهالي وزوار جازان؛ إذ تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال العديد من الأنشطة التي تُقام للمرة الأولى في المنطقة.

وتتضمن الفعاليات منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية.. وقد بدأت في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من الساعة الثانية ظُهرا حتى الثامنة مساء.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
11:11 PM

فعاليات "The beach" بجازان تجذب مئات الزوار بالكورنيش الجنوبي

تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ بأنشطة عديدة تُقام لأول مرة

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فهد كاملي - جازان
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شهد شاطئ الكورنيش الجنوبي توافد مئات الزوار من أهالي منطقة جازان وزوارها؛ وذلك للاستمتاع بفعالية The beach البحرية التي انطلقت اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020.

وتفصيلاً، جذبت الفعاليات البحرية أهالي وزوار جازان؛ إذ تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال العديد من الأنشطة التي تُقام للمرة الأولى في المنطقة.

وتتضمن الفعاليات منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية.. وقد بدأت في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من الساعة الثانية ظُهرا حتى الثامنة مساء.

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