النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة تيماء" تشارك في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم"

من خلال اللوحات الإرشادية والتواجد بالجوامع ومنصات التواصل

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتفصيلاً، تضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية والتواجد عند الجوامع وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وكذلك زرع القيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع وشكر أبطال الصحة على ما يقومون به خلال جائحة كورونا.

من جانبه، أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالقرارات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة وحكومتها، للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، داعياً الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة تيماء" تشارك في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم"
سبق

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتفصيلاً، تضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية والتواجد عند الجوامع وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وكذلك زرع القيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع وشكر أبطال الصحة على ما يقومون به خلال جائحة كورونا.

من جانبه، أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالقرارات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة وحكومتها، للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، داعياً الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:04 AM

"هيئة تيماء" تشارك في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم"

من خلال اللوحات الإرشادية والتواجد بالجوامع ومنصات التواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تيماء
0
127

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتفصيلاً، تضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية والتواجد عند الجوامع وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وكذلك زرع القيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع وشكر أبطال الصحة على ما يقومون به خلال جائحة كورونا.

من جانبه، أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالقرارات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة وحكومتها، للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، داعياً الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,241
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,045
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,921
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,362

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة