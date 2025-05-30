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"عمل الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون لتنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً

بالتعاون مع مؤسسة "إبداع آخر".. لتطوير قدرات المستفيدين

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي، صباح اليوم، اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات مع مشاري بن حربان المطيري مدير عام مؤسسة "إبداع آخر" لإقامة المعارض.

وتهدف الاتفاقية، التي حضرت توقيعها مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة وفاء المبارك، إلى خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين وتعزيز القدرات التنموية في المجتمع.

وتتضمّن بنود الاتفاقية تنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً وترفيهياً على مستوى منطقة الرياض بمحافظاتها؛ بهدف جذب الأسر والمواطنين حسب آلية متبعة أعدّت خصيصاً لذلك.

وقال "السيالي": هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية المنوطة بها، وتنمية العلاقات مع الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين للعمل الوطني وخدمة المجتمع؛ بهدف تطوير قدرات مستفيديها من الجنسين وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية.

وأكد أهمية التعاون فيما بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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"عمل الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون لتنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً
سبق

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي، صباح اليوم، اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات مع مشاري بن حربان المطيري مدير عام مؤسسة "إبداع آخر" لإقامة المعارض.

وتهدف الاتفاقية، التي حضرت توقيعها مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة وفاء المبارك، إلى خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين وتعزيز القدرات التنموية في المجتمع.

وتتضمّن بنود الاتفاقية تنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً وترفيهياً على مستوى منطقة الرياض بمحافظاتها؛ بهدف جذب الأسر والمواطنين حسب آلية متبعة أعدّت خصيصاً لذلك.

وقال "السيالي": هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية المنوطة بها، وتنمية العلاقات مع الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين للعمل الوطني وخدمة المجتمع؛ بهدف تطوير قدرات مستفيديها من الجنسين وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية.

وأكد أهمية التعاون فيما بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
04:25 PM

"عمل الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون لتنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً

بالتعاون مع مؤسسة "إبداع آخر".. لتطوير قدرات المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي، صباح اليوم، اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات مع مشاري بن حربان المطيري مدير عام مؤسسة "إبداع آخر" لإقامة المعارض.

وتهدف الاتفاقية، التي حضرت توقيعها مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة وفاء المبارك، إلى خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين وتعزيز القدرات التنموية في المجتمع.

وتتضمّن بنود الاتفاقية تنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً وترفيهياً على مستوى منطقة الرياض بمحافظاتها؛ بهدف جذب الأسر والمواطنين حسب آلية متبعة أعدّت خصيصاً لذلك.

وقال "السيالي": هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية المنوطة بها، وتنمية العلاقات مع الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين للعمل الوطني وخدمة المجتمع؛ بهدف تطوير قدرات مستفيديها من الجنسين وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية.

وأكد أهمية التعاون فيما بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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