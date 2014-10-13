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مليون و18 ألف ريال مبيعات الصقور.. و"الأغلى" بـ120 ألفًا

أقسام المعرض شهدت حضورًا كبيرًا من الرواد لجميع أقسامه

بلغت حصيلة مبيعات الصقور في ثاني أيام معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، التي انطلقت أمس بتنظيم من نادي الصقور، مليونًا وثمانية عشر ألف ريال، فيما وصل سعر أغلى صقر تم بيعه 120 ألف ريال.

وحظيت فعاليات اليوم الثاني للمعرض في نسخته الثانية باهتمام كبير من زوار المعرض.

وشهدت أقسام المعرض حضورًا كبيرًا لجميع أقسامه.

ويأتي انطلاق المعرض انعكاسًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للحفاظ على التراث وتاريخه ضمن رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتمامًا خاصًّا بقضايا التراث والحفاظ على الهوية الوطنية في دورة تشهد مشاركة عدد كبير ومتنوع من العارضين من مختلف دول العالم، ومشاركات واسعة من شركات محلية وأجنبية في قطاعات متعددة، منها رحلات الصيد بالصقور والسفاري.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ٣٠ قسمًا، تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات، تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، وأمسيات ثقافية، ومزاد الصقور.

معرض الصقور والصيد السعودي مبيعات الصقور نادي الصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مليون و18 ألف ريال مبيعات الصقور.. و"الأغلى" بـ120 ألفًا
سبق

بلغت حصيلة مبيعات الصقور في ثاني أيام معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، التي انطلقت أمس بتنظيم من نادي الصقور، مليونًا وثمانية عشر ألف ريال، فيما وصل سعر أغلى صقر تم بيعه 120 ألف ريال.

وحظيت فعاليات اليوم الثاني للمعرض في نسخته الثانية باهتمام كبير من زوار المعرض.

وشهدت أقسام المعرض حضورًا كبيرًا لجميع أقسامه.

ويأتي انطلاق المعرض انعكاسًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للحفاظ على التراث وتاريخه ضمن رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتمامًا خاصًّا بقضايا التراث والحفاظ على الهوية الوطنية في دورة تشهد مشاركة عدد كبير ومتنوع من العارضين من مختلف دول العالم، ومشاركات واسعة من شركات محلية وأجنبية في قطاعات متعددة، منها رحلات الصيد بالصقور والسفاري.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ٣٠ قسمًا، تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات، تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، وأمسيات ثقافية، ومزاد الصقور.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:10 AM

مليون و18 ألف ريال مبيعات الصقور.. و"الأغلى" بـ120 ألفًا

أقسام المعرض شهدت حضورًا كبيرًا من الرواد لجميع أقسامه

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خلود غنام - الرياض
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بلغت حصيلة مبيعات الصقور في ثاني أيام معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، التي انطلقت أمس بتنظيم من نادي الصقور، مليونًا وثمانية عشر ألف ريال، فيما وصل سعر أغلى صقر تم بيعه 120 ألف ريال.

وحظيت فعاليات اليوم الثاني للمعرض في نسخته الثانية باهتمام كبير من زوار المعرض.

وشهدت أقسام المعرض حضورًا كبيرًا لجميع أقسامه.

ويأتي انطلاق المعرض انعكاسًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للحفاظ على التراث وتاريخه ضمن رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتمامًا خاصًّا بقضايا التراث والحفاظ على الهوية الوطنية في دورة تشهد مشاركة عدد كبير ومتنوع من العارضين من مختلف دول العالم، ومشاركات واسعة من شركات محلية وأجنبية في قطاعات متعددة، منها رحلات الصيد بالصقور والسفاري.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ٣٠ قسمًا، تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات، تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، وأمسيات ثقافية، ومزاد الصقور.

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