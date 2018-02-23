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٩ خطوات لضمان سلامة غذائك أثناء الرحلات البرية.. تعرف عليها

وجهت بها هيئة الغذاء والدواء حتى لا يتعرض الشخص لأي أذى

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بـ 9 خطوات نصائح لهواة البر والرحلات، لضمان سلامة الغذاء الذي يتم تناوله خلال الرحلة والمياه التي يتم شربها، حتى لا يتعرض الشخص لأي أذى.

وأوضحت أن أولى هذه الخطوات هو الحرص على غسل اليدين جيداً مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام (٢٠) ثانية للتخلص من الملوثات كافة (أتربة وبكتيريا)، ثم وضع الطعام الساخن قرب مصدر حرارة لأن البكتيريا لا تنمو في درجة حرارة أعلى من (٦٠) درجة مئوية، وعكسه بوضع الطعام البارد في حافظة مبردة لأن البكتيريا لا تنمو في درجة حرارة أقل من (٤) درجات مئوية.

ورابع هذه الخطوات هي بفصل الأطعمة النيئة (مثل اللحوم والدواجن) عن الأطعمة الأخرى، وخامساً عدم وضع الطعام الجاهز بالأواني المستخدمة في إعداده (مثل إعادة الدجاج المشوي إلى وعاء التحضير) لتفادي التلوث الخلطي.

ونبهت الهيئة في الخطوة والنصيحة السادسة بالتذكر أن مياه الأودية لا تصلح للشرب وتعتبر ملوثة، ثم التأكد أن الأواني البلاستيكية صالحة لحفظ الأطعمة بوجود العلامة المخصصة، وثامناً حفظ اللحوم والدواجن في وعاء حافظ للبرودة أو استخدام الثلج، وأخيراً المحافظة على جمع المهملات في مكان مناسب بعيداً عن الأغذية والأواني المستعملة، لتفادي أي تـلوث أو حالة تسمم.

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٩ خطوات لضمان سلامة غذائك أثناء الرحلات البرية.. تعرف عليها
سبق

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بـ 9 خطوات نصائح لهواة البر والرحلات، لضمان سلامة الغذاء الذي يتم تناوله خلال الرحلة والمياه التي يتم شربها، حتى لا يتعرض الشخص لأي أذى.

وأوضحت أن أولى هذه الخطوات هو الحرص على غسل اليدين جيداً مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام (٢٠) ثانية للتخلص من الملوثات كافة (أتربة وبكتيريا)، ثم وضع الطعام الساخن قرب مصدر حرارة لأن البكتيريا لا تنمو في درجة حرارة أعلى من (٦٠) درجة مئوية، وعكسه بوضع الطعام البارد في حافظة مبردة لأن البكتيريا لا تنمو في درجة حرارة أقل من (٤) درجات مئوية.

ورابع هذه الخطوات هي بفصل الأطعمة النيئة (مثل اللحوم والدواجن) عن الأطعمة الأخرى، وخامساً عدم وضع الطعام الجاهز بالأواني المستخدمة في إعداده (مثل إعادة الدجاج المشوي إلى وعاء التحضير) لتفادي التلوث الخلطي.

ونبهت الهيئة في الخطوة والنصيحة السادسة بالتذكر أن مياه الأودية لا تصلح للشرب وتعتبر ملوثة، ثم التأكد أن الأواني البلاستيكية صالحة لحفظ الأطعمة بوجود العلامة المخصصة، وثامناً حفظ اللحوم والدواجن في وعاء حافظ للبرودة أو استخدام الثلج، وأخيراً المحافظة على جمع المهملات في مكان مناسب بعيداً عن الأغذية والأواني المستعملة، لتفادي أي تـلوث أو حالة تسمم.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
12:26 AM

٩ خطوات لضمان سلامة غذائك أثناء الرحلات البرية.. تعرف عليها

وجهت بها هيئة الغذاء والدواء حتى لا يتعرض الشخص لأي أذى

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فهد الغبيوي - الرياض
2
2,061

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بـ 9 خطوات نصائح لهواة البر والرحلات، لضمان سلامة الغذاء الذي يتم تناوله خلال الرحلة والمياه التي يتم شربها، حتى لا يتعرض الشخص لأي أذى.

وأوضحت أن أولى هذه الخطوات هو الحرص على غسل اليدين جيداً مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام (٢٠) ثانية للتخلص من الملوثات كافة (أتربة وبكتيريا)، ثم وضع الطعام الساخن قرب مصدر حرارة لأن البكتيريا لا تنمو في درجة حرارة أعلى من (٦٠) درجة مئوية، وعكسه بوضع الطعام البارد في حافظة مبردة لأن البكتيريا لا تنمو في درجة حرارة أقل من (٤) درجات مئوية.

ورابع هذه الخطوات هي بفصل الأطعمة النيئة (مثل اللحوم والدواجن) عن الأطعمة الأخرى، وخامساً عدم وضع الطعام الجاهز بالأواني المستخدمة في إعداده (مثل إعادة الدجاج المشوي إلى وعاء التحضير) لتفادي التلوث الخلطي.

ونبهت الهيئة في الخطوة والنصيحة السادسة بالتذكر أن مياه الأودية لا تصلح للشرب وتعتبر ملوثة، ثم التأكد أن الأواني البلاستيكية صالحة لحفظ الأطعمة بوجود العلامة المخصصة، وثامناً حفظ اللحوم والدواجن في وعاء حافظ للبرودة أو استخدام الثلج، وأخيراً المحافظة على جمع المهملات في مكان مناسب بعيداً عن الأغذية والأواني المستعملة، لتفادي أي تـلوث أو حالة تسمم.

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