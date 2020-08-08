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"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

"كورونا" يصيب 426 فلسطينيًّا ويقتل 6 خلال 24 ساعة

غداة إنهاء الإغلاق الشامل

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّنت الوزيرة في بيان نقلته "رويترز"، أن أربع حالات وفاة كانت في القدس وحالتين في الخليل.

وأضافت أن القدس تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 239 حالة، تليها الخليل بواقع 112.

وأشارت مي الكيلة إلى أن هناك عشرة مرضى من المصابين الجدد يعالجون في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وينتهي صباح غدٍ الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة على الضفة الغربية ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 426 فلسطينيًّا ويقتل 6 خلال 24 ساعة
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّنت الوزيرة في بيان نقلته "رويترز"، أن أربع حالات وفاة كانت في القدس وحالتين في الخليل.

وأضافت أن القدس تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 239 حالة، تليها الخليل بواقع 112.

وأشارت مي الكيلة إلى أن هناك عشرة مرضى من المصابين الجدد يعالجون في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وينتهي صباح غدٍ الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة على الضفة الغربية ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
02:50 PM

"كورونا" يصيب 426 فلسطينيًّا ويقتل 6 خلال 24 ساعة

غداة إنهاء الإغلاق الشامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّنت الوزيرة في بيان نقلته "رويترز"، أن أربع حالات وفاة كانت في القدس وحالتين في الخليل.

وأضافت أن القدس تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 239 حالة، تليها الخليل بواقع 112.

وأشارت مي الكيلة إلى أن هناك عشرة مرضى من المصابين الجدد يعالجون في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وينتهي صباح غدٍ الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة على الضفة الغربية ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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