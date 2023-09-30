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رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً

"مالباس" أشار إلى حرص مؤسسته على دعم جهود الخرطوم للحد من الفقر

وصل رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى السودان، حيث سيلقي خطاباً عبر الإنترنت في الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية وصندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس البنك الدولي للسودان منذ أكثر من 50 عاماً.

وأوضحت الحكومة السودانية في بيان أن "مالباس" التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم، اللذان أشادا بالزيارة باعتبارها علامة على أن اندماج السودان في المجتمع الدولي يسير بخطى واسعة.

من جهته، ذكر "مالباس" على "تويتر" أن البنك الدولي حريص على دعم جهود السودان للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش لجميع السودانيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً
سبق

وصل رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى السودان، حيث سيلقي خطاباً عبر الإنترنت في الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية وصندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس البنك الدولي للسودان منذ أكثر من 50 عاماً.

وأوضحت الحكومة السودانية في بيان أن "مالباس" التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم، اللذان أشادا بالزيارة باعتبارها علامة على أن اندماج السودان في المجتمع الدولي يسير بخطى واسعة.

من جهته، ذكر "مالباس" على "تويتر" أن البنك الدولي حريص على دعم جهود السودان للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش لجميع السودانيين.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
03:29 PM

رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً

"مالباس" أشار إلى حرص مؤسسته على دعم جهود الخرطوم للحد من الفقر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى السودان، حيث سيلقي خطاباً عبر الإنترنت في الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية وصندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس البنك الدولي للسودان منذ أكثر من 50 عاماً.

وأوضحت الحكومة السودانية في بيان أن "مالباس" التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم، اللذان أشادا بالزيارة باعتبارها علامة على أن اندماج السودان في المجتمع الدولي يسير بخطى واسعة.

من جهته، ذكر "مالباس" على "تويتر" أن البنك الدولي حريص على دعم جهود السودان للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش لجميع السودانيين.

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