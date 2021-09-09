وزير الخارجية يترأس اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

الاجتماع شهد بحث وقف تمويل إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وبحث الاجتماع تعزيز التنسيق المشترك لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وناقش الاجتماع أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكل المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم، كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يُذكر أن اجتماع اللجنة عقد بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.