النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق اختبارات مسابقة "الكانجارو" للرياضيات غداً بمشاركة 43800 طالب وطالبة

تنظمها "موهبة" على مدى 3 أيام

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، انطلاق اختبارات مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020، غداً الثلاثاء بمشاركة أكثر من 43 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية في المملكة على مدى ثلاثة أيام لطلاب الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وذكرت "موهبة" أن اختبارات الكانجارو ستعقد غداً لطلاب الصفوف الثالث متوسط والأول والثاني والثالث الثانوي، بينما ستعقد اختبارات الصفوف الخامس والسادس ابتدائي والأول والثاني متوسط بعد غد الأربعاء 3 يونيو، فيما سيكون اختبار الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي يوم الخميس المقبل الموافق 4 يونيو 2020.

وكانت "موهبة" قد أجرت اختباراً تجريبياً للمسجلين في مسابقة الكانجارو خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الماضي، بعد قيامهم بتحديث بياناتهم الشخصية عبر بوابة موهبة، لتأهيلهم للاختبار النهائي.

وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في مسابقة الكانجارو 2020 أكثر من 43800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، حيث بلغ عدد المسجلين من المرحلة الابتدائية 26346 طالباً وطالبة، و10903 طلاب وطالبات من المرحلة المتوسطة، و6552 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق اختبارات مسابقة "الكانجارو" للرياضيات غداً بمشاركة 43800 طالب وطالبة
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، انطلاق اختبارات مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020، غداً الثلاثاء بمشاركة أكثر من 43 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية في المملكة على مدى ثلاثة أيام لطلاب الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وذكرت "موهبة" أن اختبارات الكانجارو ستعقد غداً لطلاب الصفوف الثالث متوسط والأول والثاني والثالث الثانوي، بينما ستعقد اختبارات الصفوف الخامس والسادس ابتدائي والأول والثاني متوسط بعد غد الأربعاء 3 يونيو، فيما سيكون اختبار الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي يوم الخميس المقبل الموافق 4 يونيو 2020.

وكانت "موهبة" قد أجرت اختباراً تجريبياً للمسجلين في مسابقة الكانجارو خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الماضي، بعد قيامهم بتحديث بياناتهم الشخصية عبر بوابة موهبة، لتأهيلهم للاختبار النهائي.

وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في مسابقة الكانجارو 2020 أكثر من 43800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، حيث بلغ عدد المسجلين من المرحلة الابتدائية 26346 طالباً وطالبة، و10903 طلاب وطالبات من المرحلة المتوسطة، و6552 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:59 PM

انطلاق اختبارات مسابقة "الكانجارو" للرياضيات غداً بمشاركة 43800 طالب وطالبة

تنظمها "موهبة" على مدى 3 أيام

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
365

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، انطلاق اختبارات مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020، غداً الثلاثاء بمشاركة أكثر من 43 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية في المملكة على مدى ثلاثة أيام لطلاب الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وذكرت "موهبة" أن اختبارات الكانجارو ستعقد غداً لطلاب الصفوف الثالث متوسط والأول والثاني والثالث الثانوي، بينما ستعقد اختبارات الصفوف الخامس والسادس ابتدائي والأول والثاني متوسط بعد غد الأربعاء 3 يونيو، فيما سيكون اختبار الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي يوم الخميس المقبل الموافق 4 يونيو 2020.

وكانت "موهبة" قد أجرت اختباراً تجريبياً للمسجلين في مسابقة الكانجارو خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الماضي، بعد قيامهم بتحديث بياناتهم الشخصية عبر بوابة موهبة، لتأهيلهم للاختبار النهائي.

وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في مسابقة الكانجارو 2020 أكثر من 43800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، حيث بلغ عدد المسجلين من المرحلة الابتدائية 26346 طالباً وطالبة، و10903 طلاب وطالبات من المرحلة المتوسطة، و6552 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,066
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,034
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,796

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة