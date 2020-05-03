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جازان.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية  و"المدني" تتفاعل داعية للحذر

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية بعدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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جازان.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية  و"المدني" تتفاعل داعية للحذر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:37 PM

جازان.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية  و"المدني" تتفاعل داعية للحذر

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية بعدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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