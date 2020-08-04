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شاهد.. العثور على "بقايا صبي" داخل بطن تمساح

عمة الصبي: شاهدت التماسيح تجره من قدمه إلى الماء

عثرت فِرَق البحث والإنقاذ على بقايا صبي يبلغ من العمر 14 عامًا داخل بطن تمساح؛ وذلك بعد 6 أيام من فقدان آثاره قرب نهر في ماليزيا.

واختفت آثار الصبي ريكي جانيا، في 26 يوليو الماضي، بينما كان يبحث عن القواقع قرب نهر بمنطقة تانغونغ مانيس في ماليزيا، بعد أن باغته تمساح يبلغ طوله 4 أمتار ونصف المتر تقريبًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فِرَق الإنقاذ الماليزية تمكنت من الإمساك بالتمساح على بُعد أكثر من 3 كيلومترات من المكان الذي فُقد فيه الصبي.

وجاء تحرك فِرَق الإنقاذ الماليزية للبحث عن التمساح بناء على إفادة عمة الصبي، التي قالت للشرطة إنها شاهدت عددًا من الزواحف وهي تجره من قدمه إلى الماء، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأمسكت فِرَق الإنقاذ بالتمساح في 31 يوليو الماضي، بناء على الأوصاف التي قدّمتها عائلة الصبي للشرطة. وبعد تقطيعه تَبَيّن أن أجزاء من الصبي وملابسه موجودة داخل أمعاء التمساح.

وذكرت تقارير محلية ماليزية أن فِرَق البحث والإنقاذ استخدمت الدجاج كطعم للإمساك بالتمساح.

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شاهد.. العثور على "بقايا صبي" داخل بطن تمساح
سبق

عثرت فِرَق البحث والإنقاذ على بقايا صبي يبلغ من العمر 14 عامًا داخل بطن تمساح؛ وذلك بعد 6 أيام من فقدان آثاره قرب نهر في ماليزيا.

واختفت آثار الصبي ريكي جانيا، في 26 يوليو الماضي، بينما كان يبحث عن القواقع قرب نهر بمنطقة تانغونغ مانيس في ماليزيا، بعد أن باغته تمساح يبلغ طوله 4 أمتار ونصف المتر تقريبًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فِرَق الإنقاذ الماليزية تمكنت من الإمساك بالتمساح على بُعد أكثر من 3 كيلومترات من المكان الذي فُقد فيه الصبي.

وجاء تحرك فِرَق الإنقاذ الماليزية للبحث عن التمساح بناء على إفادة عمة الصبي، التي قالت للشرطة إنها شاهدت عددًا من الزواحف وهي تجره من قدمه إلى الماء، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأمسكت فِرَق الإنقاذ بالتمساح في 31 يوليو الماضي، بناء على الأوصاف التي قدّمتها عائلة الصبي للشرطة. وبعد تقطيعه تَبَيّن أن أجزاء من الصبي وملابسه موجودة داخل أمعاء التمساح.

وذكرت تقارير محلية ماليزية أن فِرَق البحث والإنقاذ استخدمت الدجاج كطعم للإمساك بالتمساح.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
01:30 PM

شاهد.. العثور على "بقايا صبي" داخل بطن تمساح

عمة الصبي: شاهدت التماسيح تجره من قدمه إلى الماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت فِرَق البحث والإنقاذ على بقايا صبي يبلغ من العمر 14 عامًا داخل بطن تمساح؛ وذلك بعد 6 أيام من فقدان آثاره قرب نهر في ماليزيا.

واختفت آثار الصبي ريكي جانيا، في 26 يوليو الماضي، بينما كان يبحث عن القواقع قرب نهر بمنطقة تانغونغ مانيس في ماليزيا، بعد أن باغته تمساح يبلغ طوله 4 أمتار ونصف المتر تقريبًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فِرَق الإنقاذ الماليزية تمكنت من الإمساك بالتمساح على بُعد أكثر من 3 كيلومترات من المكان الذي فُقد فيه الصبي.

وجاء تحرك فِرَق الإنقاذ الماليزية للبحث عن التمساح بناء على إفادة عمة الصبي، التي قالت للشرطة إنها شاهدت عددًا من الزواحف وهي تجره من قدمه إلى الماء، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأمسكت فِرَق الإنقاذ بالتمساح في 31 يوليو الماضي، بناء على الأوصاف التي قدّمتها عائلة الصبي للشرطة. وبعد تقطيعه تَبَيّن أن أجزاء من الصبي وملابسه موجودة داخل أمعاء التمساح.

وذكرت تقارير محلية ماليزية أن فِرَق البحث والإنقاذ استخدمت الدجاج كطعم للإمساك بالتمساح.

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