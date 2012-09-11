"مكافحة التستر": إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني يشمل البقالة وإصلاح الإطارات

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني تشمل الخدمات المتعددة داخل محطات الوقود، مثل: البقالة، مغسلة السيارات، إصلاح الإطارات.. وغيرها.
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني تشمل الخدمات المتعددة داخل محطات الوقود، مثل: البقالة، مغسلة السيارات، إصلاح الإطارات.. وغيرها.
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني تشمل الخدمات المتعددة داخل محطات الوقود، مثل: البقالة، مغسلة السيارات، إصلاح الإطارات.. وغيرها.
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني تشمل الخدمات المتعددة داخل محطات الوقود، مثل: البقالة، مغسلة السيارات، إصلاح الإطارات.. وغيرها.