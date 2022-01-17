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"صحيفة فرنسية" تزعم تفاوض "الهلال" مع "حاتم بن عرفة"

على حساب أحد المحترفين السبعة

قالت صحيفة "footmercato" الفرنسية إن ناديي الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي كان لديهما مقترحات لضم اللاعب الفرنسي ذي الأصول التونسية حاتم بن عرفة "32" عاماً.

وقالت الصحيفة إن المطالبات المادية المبالغ فيها من قبل اللاعب قد عرقلت توصل أي من الناديين لاتفاق مع اللاعب حيث طلب نحو مليون يورو شهرياً بالإضافة لطول مدة غيابه عن المشاركة الرسمية مع أي ناد منذ نهاية تعاقده مع رين الفرنسي منتصف العام الماضي.

هذا وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 6 ملايين يورو، علماً بأنه سبق وأن ارتدى قمصان أندية نيس وباريس سان جيرمان ونيوكاسل وهال سيتي ومارسيليا وأولمبيك ليون.

يذكر أن الهلال يضم بين جنباته سبعة محترفين هم الفرنسي غوميز والبيروفي كاريلو والبرازيلي إدواردو والكولومبي كويلار والإيطالي جيوفينكو والكوري هيونغ سون والسوري عمر خربين.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"صحيفة فرنسية" تزعم تفاوض "الهلال" مع "حاتم بن عرفة"
سبق

قالت صحيفة "footmercato" الفرنسية إن ناديي الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي كان لديهما مقترحات لضم اللاعب الفرنسي ذي الأصول التونسية حاتم بن عرفة "32" عاماً.

وقالت الصحيفة إن المطالبات المادية المبالغ فيها من قبل اللاعب قد عرقلت توصل أي من الناديين لاتفاق مع اللاعب حيث طلب نحو مليون يورو شهرياً بالإضافة لطول مدة غيابه عن المشاركة الرسمية مع أي ناد منذ نهاية تعاقده مع رين الفرنسي منتصف العام الماضي.

هذا وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 6 ملايين يورو، علماً بأنه سبق وأن ارتدى قمصان أندية نيس وباريس سان جيرمان ونيوكاسل وهال سيتي ومارسيليا وأولمبيك ليون.

يذكر أن الهلال يضم بين جنباته سبعة محترفين هم الفرنسي غوميز والبيروفي كاريلو والبرازيلي إدواردو والكولومبي كويلار والإيطالي جيوفينكو والكوري هيونغ سون والسوري عمر خربين.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
11:25 PM

"صحيفة فرنسية" تزعم تفاوض "الهلال" مع "حاتم بن عرفة"

على حساب أحد المحترفين السبعة

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محمد السيّد - الرياض
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3,630

قالت صحيفة "footmercato" الفرنسية إن ناديي الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي كان لديهما مقترحات لضم اللاعب الفرنسي ذي الأصول التونسية حاتم بن عرفة "32" عاماً.

وقالت الصحيفة إن المطالبات المادية المبالغ فيها من قبل اللاعب قد عرقلت توصل أي من الناديين لاتفاق مع اللاعب حيث طلب نحو مليون يورو شهرياً بالإضافة لطول مدة غيابه عن المشاركة الرسمية مع أي ناد منذ نهاية تعاقده مع رين الفرنسي منتصف العام الماضي.

هذا وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 6 ملايين يورو، علماً بأنه سبق وأن ارتدى قمصان أندية نيس وباريس سان جيرمان ونيوكاسل وهال سيتي ومارسيليا وأولمبيك ليون.

يذكر أن الهلال يضم بين جنباته سبعة محترفين هم الفرنسي غوميز والبيروفي كاريلو والبرازيلي إدواردو والكولومبي كويلار والإيطالي جيوفينكو والكوري هيونغ سون والسوري عمر خربين.

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