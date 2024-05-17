النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تقفز إلى المرتبة العاشرة عالميًّا في سرعة الإنترنت

تمكنت من رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية

قفزت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة عالميًّا في سرعة الإنترنت؛ إذ تمكنت خلال شهر إبريل الماضي من رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت المتنقل.

وشهدت خدمات الإنترنت في السعودية طلبًا متزايدًا من المستخدمين خلال الفترة الماضية بعد تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وكشفت هيئة الاتصالات السعودية في وقت سابق أن معدل استهلاك البيانات للشخص الواحد في السعودية قبل أزمة "كورونا" بلغ 600 ميجابايت من البيانات في اليوم، وهو ضعفا المتوسط العالمي، فيما نما هذا المعدل إلى أن بلغ 920 ميجابايت في اليوم بعد البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وفَّرت للمشغلين استخدام ترددات إضافية في النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز؛ لتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50 % في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في السعودية سعيًا لتلبية الطلب المتزايد لخدمات الإنترنت، وتعزيزًا لأداء الشبكات، بما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة.

وكانت السعودية تحتل المرتبة الـ105 في التصنيف ذاته عام 2017 قبل أن تحقق هذه القفزة النوعية التي تتجاوز ما نسبته 500 % في تحسُّن سرعة الوصول إلى الإنترنت من خلال الشبكات المتنقلة؛ وذلك بعد إعادة توزيع الطيف الترددي، ورفع مخصصات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات منه، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تقفز إلى المرتبة العاشرة عالميًّا في سرعة الإنترنت
سبق

قفزت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة عالميًّا في سرعة الإنترنت؛ إذ تمكنت خلال شهر إبريل الماضي من رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت المتنقل.

وشهدت خدمات الإنترنت في السعودية طلبًا متزايدًا من المستخدمين خلال الفترة الماضية بعد تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وكشفت هيئة الاتصالات السعودية في وقت سابق أن معدل استهلاك البيانات للشخص الواحد في السعودية قبل أزمة "كورونا" بلغ 600 ميجابايت من البيانات في اليوم، وهو ضعفا المتوسط العالمي، فيما نما هذا المعدل إلى أن بلغ 920 ميجابايت في اليوم بعد البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وفَّرت للمشغلين استخدام ترددات إضافية في النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز؛ لتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50 % في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في السعودية سعيًا لتلبية الطلب المتزايد لخدمات الإنترنت، وتعزيزًا لأداء الشبكات، بما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة.

وكانت السعودية تحتل المرتبة الـ105 في التصنيف ذاته عام 2017 قبل أن تحقق هذه القفزة النوعية التي تتجاوز ما نسبته 500 % في تحسُّن سرعة الوصول إلى الإنترنت من خلال الشبكات المتنقلة؛ وذلك بعد إعادة توزيع الطيف الترددي، ورفع مخصصات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات منه، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في السعودية.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:11 AM

السعودية تقفز إلى المرتبة العاشرة عالميًّا في سرعة الإنترنت

تمكنت من رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
21
2,004

قفزت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة عالميًّا في سرعة الإنترنت؛ إذ تمكنت خلال شهر إبريل الماضي من رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت المتنقل.

وشهدت خدمات الإنترنت في السعودية طلبًا متزايدًا من المستخدمين خلال الفترة الماضية بعد تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وكشفت هيئة الاتصالات السعودية في وقت سابق أن معدل استهلاك البيانات للشخص الواحد في السعودية قبل أزمة "كورونا" بلغ 600 ميجابايت من البيانات في اليوم، وهو ضعفا المتوسط العالمي، فيما نما هذا المعدل إلى أن بلغ 920 ميجابايت في اليوم بعد البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وفَّرت للمشغلين استخدام ترددات إضافية في النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز؛ لتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50 % في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في السعودية سعيًا لتلبية الطلب المتزايد لخدمات الإنترنت، وتعزيزًا لأداء الشبكات، بما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة.

وكانت السعودية تحتل المرتبة الـ105 في التصنيف ذاته عام 2017 قبل أن تحقق هذه القفزة النوعية التي تتجاوز ما نسبته 500 % في تحسُّن سرعة الوصول إلى الإنترنت من خلال الشبكات المتنقلة؛ وذلك بعد إعادة توزيع الطيف الترددي، ورفع مخصصات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات منه، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,278
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,511
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,367

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة