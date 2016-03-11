بريطانيا.. إصابات "كورونا" تصل إلى 382 حالة

الإعلان عن سادس حالة وفاة بسبب الفيروس

وصل آخر عدد للإصابات بفيروس "كورونا" الجديد، كوفيد-19، في بريطانيا إلى 382 إصابة، كما أعلن حتى الآن عن سادس حالة وفاة؛ بسبب ذلك الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان.

وجاء في وسائل إعلام محلية بريطانية اليوم أن فحوصاً طبية بريطانية كشفت عن إصابة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة البريطانية والعضو بمجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين البريطاني الحاكم نادين دوريس، بفيروس "كورونا"، مما أدى لاتخاذها كل الإجراءات الوقائية المطلوبة وعزلها لنفسها بمنزلها.