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بحضور وزير الطاقة .. أمير الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020

بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الصناعات البتروكيماوية

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، تنظم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مؤتمر (سابك) 2020، الذي يُقام خلال الفترة من 22 إلى 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 إلى 20 فبراير 2020م، وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، وسط حضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة (سابك)، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع عن بالغ الشكر والامتنان لتفضل أمير الشرقية برعاية المؤتمر، وحضور وزير الطاقة؛ مؤكدًا أن ذلك يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لسابك، وللقطاع الصناعي بوجه عام، ودعمها جهود التطوير والابتكار التي تقوم بها (سابك)، بما يتفق وخطط التنمية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مثمنًا حرص سمو الأمير سعود بن نايف، والأمير عبدالعزيز بن سلمان على المشاركة في هذا المؤتمر نظرًا لأهميته ولطبيعة القضايا التي يناقشها.

ويُمثل مؤتمر سابك 2020 الذي يُقام تحت شعار "الجيل الرابع للكيمياء"، مَنصَّةً دوليةً تفتحُ الباب للتوسع في الأعمالِ والفرصِ على الصعيدين المحليِّ والدَّوليِّ، من خلالِ رفعِ التحدياتِ المشتركةِ، وتطويرِ قدْرٍ أكبرَ من التفاهمِ والوعيِ بما يعززُ بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ؛ والتي ستكون محورُ جلساتِ اليومِ الرابعِ من المؤتمر الذي سيخصص لمناقشة فرص الاستثمار في السعودية.

وسيناقش المؤتمر وهو المؤتمر الثالث عشر في سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الشركة دوريًا منذ العام 1994م، على مدى أربعة أيام أكثر من مائةِ ورقةِ عملٍ مقدمة من داخلِ (سابك) وخارجِها، يشارك فيها متحدثون وخبراء دوليون وسعوديون. كما سيصاحبه معرضٌ هو الأكبرُ من نوعهِ في سلسلة المعارض التي صاحبت مؤتمرات (سابك)؛ من حيث عدد الشركاتِ والدُّولِ التي تشاركُ فيه، مبينًا أن أكثرَ من خمس وخمسين دولة ستشارك في المعرض، فيما تجاوزَ عدد العارضين ٦٠٠ عارض.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مؤتمر سابك 2020 سابك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور وزير الطاقة .. أمير الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020
سبق

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، تنظم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مؤتمر (سابك) 2020، الذي يُقام خلال الفترة من 22 إلى 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 إلى 20 فبراير 2020م، وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، وسط حضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة (سابك)، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع عن بالغ الشكر والامتنان لتفضل أمير الشرقية برعاية المؤتمر، وحضور وزير الطاقة؛ مؤكدًا أن ذلك يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لسابك، وللقطاع الصناعي بوجه عام، ودعمها جهود التطوير والابتكار التي تقوم بها (سابك)، بما يتفق وخطط التنمية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مثمنًا حرص سمو الأمير سعود بن نايف، والأمير عبدالعزيز بن سلمان على المشاركة في هذا المؤتمر نظرًا لأهميته ولطبيعة القضايا التي يناقشها.

ويُمثل مؤتمر سابك 2020 الذي يُقام تحت شعار "الجيل الرابع للكيمياء"، مَنصَّةً دوليةً تفتحُ الباب للتوسع في الأعمالِ والفرصِ على الصعيدين المحليِّ والدَّوليِّ، من خلالِ رفعِ التحدياتِ المشتركةِ، وتطويرِ قدْرٍ أكبرَ من التفاهمِ والوعيِ بما يعززُ بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ؛ والتي ستكون محورُ جلساتِ اليومِ الرابعِ من المؤتمر الذي سيخصص لمناقشة فرص الاستثمار في السعودية.

وسيناقش المؤتمر وهو المؤتمر الثالث عشر في سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الشركة دوريًا منذ العام 1994م، على مدى أربعة أيام أكثر من مائةِ ورقةِ عملٍ مقدمة من داخلِ (سابك) وخارجِها، يشارك فيها متحدثون وخبراء دوليون وسعوديون. كما سيصاحبه معرضٌ هو الأكبرُ من نوعهِ في سلسلة المعارض التي صاحبت مؤتمرات (سابك)؛ من حيث عدد الشركاتِ والدُّولِ التي تشاركُ فيه، مبينًا أن أكثرَ من خمس وخمسين دولة ستشارك في المعرض، فيما تجاوزَ عدد العارضين ٦٠٠ عارض.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
12:33 AM

بحضور وزير الطاقة .. أمير الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020

بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الصناعات البتروكيماوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، تنظم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مؤتمر (سابك) 2020، الذي يُقام خلال الفترة من 22 إلى 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 إلى 20 فبراير 2020م، وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، وسط حضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة (سابك)، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع عن بالغ الشكر والامتنان لتفضل أمير الشرقية برعاية المؤتمر، وحضور وزير الطاقة؛ مؤكدًا أن ذلك يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لسابك، وللقطاع الصناعي بوجه عام، ودعمها جهود التطوير والابتكار التي تقوم بها (سابك)، بما يتفق وخطط التنمية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مثمنًا حرص سمو الأمير سعود بن نايف، والأمير عبدالعزيز بن سلمان على المشاركة في هذا المؤتمر نظرًا لأهميته ولطبيعة القضايا التي يناقشها.

ويُمثل مؤتمر سابك 2020 الذي يُقام تحت شعار "الجيل الرابع للكيمياء"، مَنصَّةً دوليةً تفتحُ الباب للتوسع في الأعمالِ والفرصِ على الصعيدين المحليِّ والدَّوليِّ، من خلالِ رفعِ التحدياتِ المشتركةِ، وتطويرِ قدْرٍ أكبرَ من التفاهمِ والوعيِ بما يعززُ بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ؛ والتي ستكون محورُ جلساتِ اليومِ الرابعِ من المؤتمر الذي سيخصص لمناقشة فرص الاستثمار في السعودية.

وسيناقش المؤتمر وهو المؤتمر الثالث عشر في سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الشركة دوريًا منذ العام 1994م، على مدى أربعة أيام أكثر من مائةِ ورقةِ عملٍ مقدمة من داخلِ (سابك) وخارجِها، يشارك فيها متحدثون وخبراء دوليون وسعوديون. كما سيصاحبه معرضٌ هو الأكبرُ من نوعهِ في سلسلة المعارض التي صاحبت مؤتمرات (سابك)؛ من حيث عدد الشركاتِ والدُّولِ التي تشاركُ فيه، مبينًا أن أكثرَ من خمس وخمسين دولة ستشارك في المعرض، فيما تجاوزَ عدد العارضين ٦٠٠ عارض.

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