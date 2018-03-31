وفاة والدة الشريف محسن السروري

توفيت، مساء أمس، خديجة بنت سليمان السروري، والدة وكيل البيع القضائي عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بمكة المكرمة الشريف محسن بن عيد السروري.

وصُلّي على الفقيدة بعد صلاة فجر اليوم الأربعاء، في المسجد الحرام، قبل دفنها بمقبرة الشهداء بالشرائع.

ونظرًا لظروف جائحة كورونا، يستقبل أبناء الفقيدة العزاء عبر الجوال: 0555541006.