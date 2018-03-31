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وفاة والدة الشريف محسن السروري

توفيت، مساء أمس، خديجة بنت سليمان السروري، والدة وكيل البيع القضائي عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بمكة المكرمة الشريف محسن بن عيد السروري.

وصُلّي على الفقيدة بعد صلاة فجر اليوم الأربعاء، في المسجد الحرام، قبل دفنها بمقبرة الشهداء بالشرائع.

ونظرًا لظروف جائحة كورونا، يستقبل أبناء الفقيدة العزاء عبر الجوال: 0555541006.

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وفاة والدة الشريف محسن السروري
سبق

توفيت، مساء أمس، خديجة بنت سليمان السروري، والدة وكيل البيع القضائي عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بمكة المكرمة الشريف محسن بن عيد السروري.

وصُلّي على الفقيدة بعد صلاة فجر اليوم الأربعاء، في المسجد الحرام، قبل دفنها بمقبرة الشهداء بالشرائع.

ونظرًا لظروف جائحة كورونا، يستقبل أبناء الفقيدة العزاء عبر الجوال: 0555541006.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
07:21 PM

وفاة والدة الشريف محسن السروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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توفيت، مساء أمس، خديجة بنت سليمان السروري، والدة وكيل البيع القضائي عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بمكة المكرمة الشريف محسن بن عيد السروري.

وصُلّي على الفقيدة بعد صلاة فجر اليوم الأربعاء، في المسجد الحرام، قبل دفنها بمقبرة الشهداء بالشرائع.

ونظرًا لظروف جائحة كورونا، يستقبل أبناء الفقيدة العزاء عبر الجوال: 0555541006.

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