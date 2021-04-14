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"أمانة جدة" تداهم موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بالبغدادية الشرقية

داخل منزلين شعبيين وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة من رصد ومداهمة موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بمنزلين شعبيين في حي البغدادية الشرقية، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، وأتلفت كمية كبيرة من المواد الفاسدة مجهولة المصدر تجاوزت الـ1 طن، خلال جولات الرقابة الميدانية لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مداهمة الموقع الأول جرت خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المواقع التي تستغل البيوت الشعبية لتحضير وتوزيع المواد الغذائية، لافتاً إلى أن المكان عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها، مبيناً أنه جرى إتلاف 400 كيلو من الدقيق و300 كيلو من الأرز و100 كيلو من المعجنات المجهزة للبيع، بالإضافة لـ50 كيلو بهارات و20 كيلو من اللحوم، كما تم مصادرة أدوات لممارسة النشاط في الموقع.

وأضاف الدقس أن الأمانة رصدت موقعاً آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية، حيث جرى الوقوف على مبنى سكني بداخله شقة استغلت لتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم، مشيراً إلى أنه تم رصد جميع الملاحظات وإتلاف 200 كيلو من الدجاج والأسماك مجهولة المصدر ونحو 70 لتراً من الألبان، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وأكد أن أمانة جدة تواصل جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مثمناً دور المواطنين ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تداهم موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بالبغدادية الشرقية
سبق

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة من رصد ومداهمة موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بمنزلين شعبيين في حي البغدادية الشرقية، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، وأتلفت كمية كبيرة من المواد الفاسدة مجهولة المصدر تجاوزت الـ1 طن، خلال جولات الرقابة الميدانية لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مداهمة الموقع الأول جرت خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المواقع التي تستغل البيوت الشعبية لتحضير وتوزيع المواد الغذائية، لافتاً إلى أن المكان عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها، مبيناً أنه جرى إتلاف 400 كيلو من الدقيق و300 كيلو من الأرز و100 كيلو من المعجنات المجهزة للبيع، بالإضافة لـ50 كيلو بهارات و20 كيلو من اللحوم، كما تم مصادرة أدوات لممارسة النشاط في الموقع.

وأضاف الدقس أن الأمانة رصدت موقعاً آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية، حيث جرى الوقوف على مبنى سكني بداخله شقة استغلت لتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم، مشيراً إلى أنه تم رصد جميع الملاحظات وإتلاف 200 كيلو من الدجاج والأسماك مجهولة المصدر ونحو 70 لتراً من الألبان، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وأكد أن أمانة جدة تواصل جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مثمناً دور المواطنين ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
01:39 PM

"أمانة جدة" تداهم موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بالبغدادية الشرقية

داخل منزلين شعبيين وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية

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عبدالله الراجحي - جدة
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تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة من رصد ومداهمة موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بمنزلين شعبيين في حي البغدادية الشرقية، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، وأتلفت كمية كبيرة من المواد الفاسدة مجهولة المصدر تجاوزت الـ1 طن، خلال جولات الرقابة الميدانية لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مداهمة الموقع الأول جرت خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المواقع التي تستغل البيوت الشعبية لتحضير وتوزيع المواد الغذائية، لافتاً إلى أن المكان عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها، مبيناً أنه جرى إتلاف 400 كيلو من الدقيق و300 كيلو من الأرز و100 كيلو من المعجنات المجهزة للبيع، بالإضافة لـ50 كيلو بهارات و20 كيلو من اللحوم، كما تم مصادرة أدوات لممارسة النشاط في الموقع.

وأضاف الدقس أن الأمانة رصدت موقعاً آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية، حيث جرى الوقوف على مبنى سكني بداخله شقة استغلت لتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم، مشيراً إلى أنه تم رصد جميع الملاحظات وإتلاف 200 كيلو من الدجاج والأسماك مجهولة المصدر ونحو 70 لتراً من الألبان، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وأكد أن أمانة جدة تواصل جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مثمناً دور المواطنين ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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