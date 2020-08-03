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بينهم مصر والعراق.. الكويت تحدد شرطين لدخول مواطني الدول المحظورة إليها

وفق ضوابط أقرتها إدارة الطيران المدني بناء على تعليمات السلطات الصحية

ضوابط جديدة وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، ليل الأحد الاثنين، لدخول البلاد للقادمين من 31 دولة مشمولة بالحظر، في ظل تعليمات السلطات الصحية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان إدارة الطيران المدني الكويتية، أنه لن يُسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد، سواء كان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات ترانزيت من دولة أخرى غير مشمولة؛ ما لم يستقروا في بلد الترانزيت 14 يومًا.

وبحسب البيان؛ فإنه يتعين على الوافد بعد البقاء في بلد الترانزيت لمدة 14 يومًا، إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد "بي سي آر" وتقديم شهادة معتمدة تُثبت خلوّه من المرض؛ على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد.

والسبت الماضي، أعلن الطيران المدني الكويتي حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية، وشمل القرار: دول الهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنغلاديش، والفلبين،‏ وسوريا، وإسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيريلانكا، كما شَمِلَ نيبال، والعراق، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، ومصر، ولبنان، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيغرو، وجمهورية الدومينيكان، وكوسوفو.

يُذكر أن الكويت سجلت نحو 67 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وما يربو على 400 وفاة.

وبدأت خطة من 5 مراحل في بداية يونيو لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس؛ فيما لا يزال حظر التجول الجزئي ساريًّا.

الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية فيروس كورونا الجديد

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بينهم مصر والعراق.. الكويت تحدد شرطين لدخول مواطني الدول المحظورة إليها
سبق

ضوابط جديدة وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، ليل الأحد الاثنين، لدخول البلاد للقادمين من 31 دولة مشمولة بالحظر، في ظل تعليمات السلطات الصحية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان إدارة الطيران المدني الكويتية، أنه لن يُسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد، سواء كان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات ترانزيت من دولة أخرى غير مشمولة؛ ما لم يستقروا في بلد الترانزيت 14 يومًا.

وبحسب البيان؛ فإنه يتعين على الوافد بعد البقاء في بلد الترانزيت لمدة 14 يومًا، إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد "بي سي آر" وتقديم شهادة معتمدة تُثبت خلوّه من المرض؛ على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد.

والسبت الماضي، أعلن الطيران المدني الكويتي حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية، وشمل القرار: دول الهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنغلاديش، والفلبين،‏ وسوريا، وإسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيريلانكا، كما شَمِلَ نيبال، والعراق، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، ومصر، ولبنان، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيغرو، وجمهورية الدومينيكان، وكوسوفو.

يُذكر أن الكويت سجلت نحو 67 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وما يربو على 400 وفاة.

وبدأت خطة من 5 مراحل في بداية يونيو لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس؛ فيما لا يزال حظر التجول الجزئي ساريًّا.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
10:18 AM

بينهم مصر والعراق.. الكويت تحدد شرطين لدخول مواطني الدول المحظورة إليها

وفق ضوابط أقرتها إدارة الطيران المدني بناء على تعليمات السلطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضوابط جديدة وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، ليل الأحد الاثنين، لدخول البلاد للقادمين من 31 دولة مشمولة بالحظر، في ظل تعليمات السلطات الصحية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان إدارة الطيران المدني الكويتية، أنه لن يُسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد، سواء كان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات ترانزيت من دولة أخرى غير مشمولة؛ ما لم يستقروا في بلد الترانزيت 14 يومًا.

وبحسب البيان؛ فإنه يتعين على الوافد بعد البقاء في بلد الترانزيت لمدة 14 يومًا، إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد "بي سي آر" وتقديم شهادة معتمدة تُثبت خلوّه من المرض؛ على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد.

والسبت الماضي، أعلن الطيران المدني الكويتي حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية، وشمل القرار: دول الهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنغلاديش، والفلبين،‏ وسوريا، وإسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيريلانكا، كما شَمِلَ نيبال، والعراق، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، ومصر، ولبنان، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيغرو، وجمهورية الدومينيكان، وكوسوفو.

يُذكر أن الكويت سجلت نحو 67 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وما يربو على 400 وفاة.

وبدأت خطة من 5 مراحل في بداية يونيو لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس؛ فيما لا يزال حظر التجول الجزئي ساريًّا.

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