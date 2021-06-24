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"النصر" يعرض 13 مليون يورو على هداف "غلطة سراي" التركي

قالت تقارير صحفية تركية: إن اللاعب السنغالي مباي دياني، هداف نادي غلطة سراي والدوري التركي، قد بات أحد أبرز اهتمامات نادي النصر في الفترة الحالية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "haberport"؛ فإن النصراويين قد اتفقوا بالفعل مع اللاعب، وأن المتبقي فقط هو إتمام الاتفاق مع النادي التركي.

وقالت الصحيفة: إن النصر عرض على إدارة النادي نحو 13 مليون يورو لضم اللاعب؛ بيْد أن ناديه طلب 16 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة؛ فإن من المنتظر جلوس المفاوض النصراوي مع النادي الذي ينتمي له اللاعب لبدء المفاوضات؛ علمًا بأن اللاعب سجل مع فريقه في الدوري الموسم المنصرم 30 هدفًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يعرض 13 مليون يورو على هداف "غلطة سراي" التركي
سبق

قالت تقارير صحفية تركية: إن اللاعب السنغالي مباي دياني، هداف نادي غلطة سراي والدوري التركي، قد بات أحد أبرز اهتمامات نادي النصر في الفترة الحالية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "haberport"؛ فإن النصراويين قد اتفقوا بالفعل مع اللاعب، وأن المتبقي فقط هو إتمام الاتفاق مع النادي التركي.

وقالت الصحيفة: إن النصر عرض على إدارة النادي نحو 13 مليون يورو لضم اللاعب؛ بيْد أن ناديه طلب 16 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة؛ فإن من المنتظر جلوس المفاوض النصراوي مع النادي الذي ينتمي له اللاعب لبدء المفاوضات؛ علمًا بأن اللاعب سجل مع فريقه في الدوري الموسم المنصرم 30 هدفًا.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:33 AM

"النصر" يعرض 13 مليون يورو على هداف "غلطة سراي" التركي

A A A
محمد السيّد - الرياض
8
4,405

قالت تقارير صحفية تركية: إن اللاعب السنغالي مباي دياني، هداف نادي غلطة سراي والدوري التركي، قد بات أحد أبرز اهتمامات نادي النصر في الفترة الحالية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "haberport"؛ فإن النصراويين قد اتفقوا بالفعل مع اللاعب، وأن المتبقي فقط هو إتمام الاتفاق مع النادي التركي.

وقالت الصحيفة: إن النصر عرض على إدارة النادي نحو 13 مليون يورو لضم اللاعب؛ بيْد أن ناديه طلب 16 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة؛ فإن من المنتظر جلوس المفاوض النصراوي مع النادي الذي ينتمي له اللاعب لبدء المفاوضات؛ علمًا بأن اللاعب سجل مع فريقه في الدوري الموسم المنصرم 30 هدفًا.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,144
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,985
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,608
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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33,894

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