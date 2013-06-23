وزير التعليم العالي الجيبوتي يشيد بجهود المملكة في دعم التعليم التقني

خلال زيارة تفقدية لمشاريع الخريجين

أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجيبوتي نبيل محمد أحمد، عن بالغ سعادته وإعجابه بالمشاريع التقنية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في جيبوتي من خلال المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية (CFD) التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي، والذي يخدم البلاد ويسهم في نهضتها، ويعتبر جزءًا من مسيرة الرقي بجودة التعليم ومواءمته لمتطلبات التنمية وسوق العمل في جيبوتي، متمنيًا للطلبة مزيدًا من التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية للمركز؛ حيث اطلع على المراحل النهائية لمشاريع الطلاب الذين سيتخرجون خلال العام الحالي ٢٠٢١م كأول دفعة أكملت برنامج شهادة الليسانس التقني في المركز.

ونوه مدير مكتب الندوة إلى جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها لهذه البرامج التنموية التي أفادت المجتمع الجيبوتي وساهمت في ارتقاء شبابه ودعم مسيرته التعليمية.

يذكر أن المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية (CFD) التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي يعدُّ أول مؤسسة جامعية خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا الصناعية، والوحيد على مستوى جمهورية جيبوتي الذي يحوي معامل حديثة في التحكم الصناعي والرقمي أسهمت في تدريب الطلاب فيها على برمجة الحاكمات المنطقية.

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وتمنح منسوبيها شهادات الليسانس التقني في مجال التحكم الصناعي والرقمي والقوى الكهربائية، بالإضافة إلى الحاسوب وتقنية المعلومات.