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"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:14 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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