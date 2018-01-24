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تربية جامعة الملك سعود تدشن جائزة التميز للطلاب والطالبات

أطلقت مبادرات "حلقة نقاش" و"ساعة استشارة" و"دعم الأقران"

أطلق قسم الإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، جائزة التميز لطلبة القسم، إضافة إلى عدد من المبادرات الطلابية، خلال الفعالية التي رعاها عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، والتي دشنها نيابة عنه الدكتور محمد العمر وكيل الكلية للدراسات العليا، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والقسم.

وأوضح "العمر" أن قسم الإدارة التربوية أصبح مثالاً يحتذى في طرح المبادرات المتميزة؛ مشيداً بالحراك العلمي الذي يشهده القسم؛ آملاً أن تحذوَ الأقسام الأخرى حذوه.

من جانبه بيّن رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور إبراهيم الداود، أن هذه الفعالية التي ينفذها اليوم المجلس الاستشاري الطلابي والمبادرات التي تم إطلاقها اليوم؛ ما هي إلا جزء من مبادرات أخرى يسعى القسم لإطلاقها خلال الفترة القادمة؛ مبيناً أن الثمرة التي تم حصدها اليوم هي نتيجة لتمكين طلبة القسم من خلال المجلس الاستشاري؛ مما انعكس على أدائهم وصقل مهاراتهم.

وأضاف "الداود" أننا نحتفل اليوم بإطلاق أربع مبادرات هي: حلقات النقاش التي تستهدف إقامة لقاءات تُهِم الدارسين والباحثين بالقسم وخارجه مع متخصصين، "وساعة استشارة" التي تهدف إلى استشارة خبير لدعم الطلاب من خلال ساعة يستقبل فيها هذا الخبير استفسارات المهتمين ويجيب على تساؤلاتهم، ودعم الأقران الذي يهدف إلى استفادة الطلبة من بعضهم وهذا التوجه مهم في التعلم؛ من أجل الاستفادة الأكبر، بالإضافة إلى جائزة التميز لطلبة القسم.

وقال: إن جائزة التميز لطلبة قسم الإدارة التربوية التي ستنطلق العام القادم؛ سوف تشتمل في البداية على أربع فئات هي: فئة التميز الأكاديمي "المسيرة الدراسية المتميزة"، فئة التميز في الرسالة العلمية "الرسالة العلمية المتميزة"، فئة التميز في الإنتاج العلمي "النشر العلمي المتميز"، وفئة التميز في المشاركات المجتمعية "الأعمال التطوعية المتميزة".

وأشار د.الداود إلى أن جميع المبادرات والبرامج الطلابية في القسم تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الملك سعود ولوزارة التعليم؛ وخاصة ما يتعلق بتوفير بيئة أكاديمية داعمة ومحفزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تربية جامعة الملك سعود تدشن جائزة التميز للطلاب والطالبات
سبق

أطلق قسم الإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، جائزة التميز لطلبة القسم، إضافة إلى عدد من المبادرات الطلابية، خلال الفعالية التي رعاها عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، والتي دشنها نيابة عنه الدكتور محمد العمر وكيل الكلية للدراسات العليا، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والقسم.

وأوضح "العمر" أن قسم الإدارة التربوية أصبح مثالاً يحتذى في طرح المبادرات المتميزة؛ مشيداً بالحراك العلمي الذي يشهده القسم؛ آملاً أن تحذوَ الأقسام الأخرى حذوه.

من جانبه بيّن رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور إبراهيم الداود، أن هذه الفعالية التي ينفذها اليوم المجلس الاستشاري الطلابي والمبادرات التي تم إطلاقها اليوم؛ ما هي إلا جزء من مبادرات أخرى يسعى القسم لإطلاقها خلال الفترة القادمة؛ مبيناً أن الثمرة التي تم حصدها اليوم هي نتيجة لتمكين طلبة القسم من خلال المجلس الاستشاري؛ مما انعكس على أدائهم وصقل مهاراتهم.

وأضاف "الداود" أننا نحتفل اليوم بإطلاق أربع مبادرات هي: حلقات النقاش التي تستهدف إقامة لقاءات تُهِم الدارسين والباحثين بالقسم وخارجه مع متخصصين، "وساعة استشارة" التي تهدف إلى استشارة خبير لدعم الطلاب من خلال ساعة يستقبل فيها هذا الخبير استفسارات المهتمين ويجيب على تساؤلاتهم، ودعم الأقران الذي يهدف إلى استفادة الطلبة من بعضهم وهذا التوجه مهم في التعلم؛ من أجل الاستفادة الأكبر، بالإضافة إلى جائزة التميز لطلبة القسم.

وقال: إن جائزة التميز لطلبة قسم الإدارة التربوية التي ستنطلق العام القادم؛ سوف تشتمل في البداية على أربع فئات هي: فئة التميز الأكاديمي "المسيرة الدراسية المتميزة"، فئة التميز في الرسالة العلمية "الرسالة العلمية المتميزة"، فئة التميز في الإنتاج العلمي "النشر العلمي المتميز"، وفئة التميز في المشاركات المجتمعية "الأعمال التطوعية المتميزة".

وأشار د.الداود إلى أن جميع المبادرات والبرامج الطلابية في القسم تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الملك سعود ولوزارة التعليم؛ وخاصة ما يتعلق بتوفير بيئة أكاديمية داعمة ومحفزة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:54 PM

تربية جامعة الملك سعود تدشن جائزة التميز للطلاب والطالبات

أطلقت مبادرات "حلقة نقاش" و"ساعة استشارة" و"دعم الأقران"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق قسم الإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، جائزة التميز لطلبة القسم، إضافة إلى عدد من المبادرات الطلابية، خلال الفعالية التي رعاها عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، والتي دشنها نيابة عنه الدكتور محمد العمر وكيل الكلية للدراسات العليا، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والقسم.

وأوضح "العمر" أن قسم الإدارة التربوية أصبح مثالاً يحتذى في طرح المبادرات المتميزة؛ مشيداً بالحراك العلمي الذي يشهده القسم؛ آملاً أن تحذوَ الأقسام الأخرى حذوه.

من جانبه بيّن رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور إبراهيم الداود، أن هذه الفعالية التي ينفذها اليوم المجلس الاستشاري الطلابي والمبادرات التي تم إطلاقها اليوم؛ ما هي إلا جزء من مبادرات أخرى يسعى القسم لإطلاقها خلال الفترة القادمة؛ مبيناً أن الثمرة التي تم حصدها اليوم هي نتيجة لتمكين طلبة القسم من خلال المجلس الاستشاري؛ مما انعكس على أدائهم وصقل مهاراتهم.

وأضاف "الداود" أننا نحتفل اليوم بإطلاق أربع مبادرات هي: حلقات النقاش التي تستهدف إقامة لقاءات تُهِم الدارسين والباحثين بالقسم وخارجه مع متخصصين، "وساعة استشارة" التي تهدف إلى استشارة خبير لدعم الطلاب من خلال ساعة يستقبل فيها هذا الخبير استفسارات المهتمين ويجيب على تساؤلاتهم، ودعم الأقران الذي يهدف إلى استفادة الطلبة من بعضهم وهذا التوجه مهم في التعلم؛ من أجل الاستفادة الأكبر، بالإضافة إلى جائزة التميز لطلبة القسم.

وقال: إن جائزة التميز لطلبة قسم الإدارة التربوية التي ستنطلق العام القادم؛ سوف تشتمل في البداية على أربع فئات هي: فئة التميز الأكاديمي "المسيرة الدراسية المتميزة"، فئة التميز في الرسالة العلمية "الرسالة العلمية المتميزة"، فئة التميز في الإنتاج العلمي "النشر العلمي المتميز"، وفئة التميز في المشاركات المجتمعية "الأعمال التطوعية المتميزة".

وأشار د.الداود إلى أن جميع المبادرات والبرامج الطلابية في القسم تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الملك سعود ولوزارة التعليم؛ وخاصة ما يتعلق بتوفير بيئة أكاديمية داعمة ومحفزة.

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