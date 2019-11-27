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أمر ملكي: ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء

"المعجب": يأتي في إطار الدعم اللا محدود من القيادة لجهاز النيابة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويوفقهما لكل خير.

الملك سلمان بن عبدالعزيز النائب العام

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أمر ملكي: ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويوفقهما لكل خير.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
05:39 PM

أمر ملكي: ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء

"المعجب": يأتي في إطار الدعم اللا محدود من القيادة لجهاز النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويوفقهما لكل خير.

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