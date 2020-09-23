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"إسكان جازان" يحتفي بذكرى اليوم الوطني بتحقيق 30 ألف منتج سكني بالمنطقة

عبّر الأطفال والأهالي عن شعورهم العفوي والصادق للوطن والقيادة وفرحتهم الغامرة

بالتزامن مع ذكرى يوم الوطن الـ 90 تحت شعار "همة حتى القمة"، يحتفي فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان بتحقيق منجز أكثر من ( ٣٠,٠٠٠) منتج سكني متنوع استفادت منه الأسر السعودية بمنطقة جازان خلال العام الجاري ٢٠٢٠ م.

وتفصيلاً، شملت مناطق ومحافظات وجزر المنطقة البحرية وذلك بإطلاق بالونات تتضمن شعار يوم الوطن ٩٠ همة حتى القمة وذلك بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي.

وشارك فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان الأهالي والمواطنين هذه المناسبة الوطنية الغالية والتي تجسد روح التلاحم والانتماء بين الشعب والقيادة وكل الأجهزة الحكومية التي تقوم بواجبها الوطني تجاه وطن وشعب وفي مخلص لقيادته الحكيمة.

وعبّر الأطفال والأهالي عن شعورهم العفوي والصادق للوطن والقيادة وفرحتهم الغامرة وذلك بمشاركة إسكان جازان إطلاق البالونات الوطنية بمركز الاحتفال بالواجهة البحرية الشمالية وقام "٩٠" متطوعًا من متطوعي الإسكان التنموي بتوزيع البالونات ومغلفات حلوى الشوكولاتة على امتداد الواجهة البحرية بالمنطقة.

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"إسكان جازان" يحتفي بذكرى اليوم الوطني بتحقيق 30 ألف منتج سكني بالمنطقة
سبق

بالتزامن مع ذكرى يوم الوطن الـ 90 تحت شعار "همة حتى القمة"، يحتفي فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان بتحقيق منجز أكثر من ( ٣٠,٠٠٠) منتج سكني متنوع استفادت منه الأسر السعودية بمنطقة جازان خلال العام الجاري ٢٠٢٠ م.

وتفصيلاً، شملت مناطق ومحافظات وجزر المنطقة البحرية وذلك بإطلاق بالونات تتضمن شعار يوم الوطن ٩٠ همة حتى القمة وذلك بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي.

وشارك فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان الأهالي والمواطنين هذه المناسبة الوطنية الغالية والتي تجسد روح التلاحم والانتماء بين الشعب والقيادة وكل الأجهزة الحكومية التي تقوم بواجبها الوطني تجاه وطن وشعب وفي مخلص لقيادته الحكيمة.

وعبّر الأطفال والأهالي عن شعورهم العفوي والصادق للوطن والقيادة وفرحتهم الغامرة وذلك بمشاركة إسكان جازان إطلاق البالونات الوطنية بمركز الاحتفال بالواجهة البحرية الشمالية وقام "٩٠" متطوعًا من متطوعي الإسكان التنموي بتوزيع البالونات ومغلفات حلوى الشوكولاتة على امتداد الواجهة البحرية بالمنطقة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
10:51 PM

"إسكان جازان" يحتفي بذكرى اليوم الوطني بتحقيق 30 ألف منتج سكني بالمنطقة

عبّر الأطفال والأهالي عن شعورهم العفوي والصادق للوطن والقيادة وفرحتهم الغامرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بالتزامن مع ذكرى يوم الوطن الـ 90 تحت شعار "همة حتى القمة"، يحتفي فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان بتحقيق منجز أكثر من ( ٣٠,٠٠٠) منتج سكني متنوع استفادت منه الأسر السعودية بمنطقة جازان خلال العام الجاري ٢٠٢٠ م.

وتفصيلاً، شملت مناطق ومحافظات وجزر المنطقة البحرية وذلك بإطلاق بالونات تتضمن شعار يوم الوطن ٩٠ همة حتى القمة وذلك بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي.

وشارك فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان الأهالي والمواطنين هذه المناسبة الوطنية الغالية والتي تجسد روح التلاحم والانتماء بين الشعب والقيادة وكل الأجهزة الحكومية التي تقوم بواجبها الوطني تجاه وطن وشعب وفي مخلص لقيادته الحكيمة.

وعبّر الأطفال والأهالي عن شعورهم العفوي والصادق للوطن والقيادة وفرحتهم الغامرة وذلك بمشاركة إسكان جازان إطلاق البالونات الوطنية بمركز الاحتفال بالواجهة البحرية الشمالية وقام "٩٠" متطوعًا من متطوعي الإسكان التنموي بتوزيع البالونات ومغلفات حلوى الشوكولاتة على امتداد الواجهة البحرية بالمنطقة.

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