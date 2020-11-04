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أمير الكويت يتوعد من يحاول المساس بأمن البلاد

دعا لتكريس الانضباط لتعزيز هيبة الأمن والعدالة

أكد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لا غنى عنه، والأمر الذي لا بد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان.

وقال الشيخ "نواف"، في كلمة لدى زيارته اليوم لوزارة الداخلية: إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها، وتعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا، وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الألمانية: سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أو إهمال.

ودعا إلى تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.

وأشاد الشيخ "نواف"، بدور أبناء المؤسسة الأمنية الفعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم تعرضهم لخطر العدوى.

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أمير الكويت يتوعد من يحاول المساس بأمن البلاد
سبق

أكد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لا غنى عنه، والأمر الذي لا بد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان.

وقال الشيخ "نواف"، في كلمة لدى زيارته اليوم لوزارة الداخلية: إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها، وتعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا، وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الألمانية: سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أو إهمال.

ودعا إلى تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.

وأشاد الشيخ "نواف"، بدور أبناء المؤسسة الأمنية الفعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم تعرضهم لخطر العدوى.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:10 PM

أمير الكويت يتوعد من يحاول المساس بأمن البلاد

دعا لتكريس الانضباط لتعزيز هيبة الأمن والعدالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لا غنى عنه، والأمر الذي لا بد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان.

وقال الشيخ "نواف"، في كلمة لدى زيارته اليوم لوزارة الداخلية: إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها، وتعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا، وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الألمانية: سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أو إهمال.

ودعا إلى تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.

وأشاد الشيخ "نواف"، بدور أبناء المؤسسة الأمنية الفعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم تعرضهم لخطر العدوى.

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