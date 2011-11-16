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"ابن لبدة" يدشن محطة تحلية مياه الجمعية الخيرية بمحافظة الداير

أنشئت بدعم من أوقاف الشيخ محمد الماجد

دشن محافظ الداير الاستاذ نايف بن لبدة، اليوم، محطة تحلية المياه بالجمعية الخيرية بالداير، الذي تم تشييدها بدعم من أوقاف الشيخ محمد الماجد رحمه الله.

و تجول محافظ الداير داخل المحطة، مستمعًا لشرح مفصل عن مراحل المشروع و تفاصيله الذي بلغت تكلفته: 1,734,000ريال، مطلع على الجانب الخيري والاستثماري للمشروع بهدف استدامة الموارد للجمعية.

و تهدف الجمعية من خلال هذا المشروع إلى تجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين من الجمعية، حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 1750 أسرة من الأسر الأشد حاجة بشكل مجاني.

و تبلغ الطاقة الإنتاجية 300 طن شهريا، وتم تجهيز المحطة بأحدث الإمكانيات، وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة في مثل هذه المحطات.

وثمن محافظ الداير الجهود المبذولة في المشروع التي جسدت أهمية القطاع الغير ربحي، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ابن لبدة" يدشن محطة تحلية مياه الجمعية الخيرية بمحافظة الداير
سبق

دشن محافظ الداير الاستاذ نايف بن لبدة، اليوم، محطة تحلية المياه بالجمعية الخيرية بالداير، الذي تم تشييدها بدعم من أوقاف الشيخ محمد الماجد رحمه الله.

و تجول محافظ الداير داخل المحطة، مستمعًا لشرح مفصل عن مراحل المشروع و تفاصيله الذي بلغت تكلفته: 1,734,000ريال، مطلع على الجانب الخيري والاستثماري للمشروع بهدف استدامة الموارد للجمعية.

و تهدف الجمعية من خلال هذا المشروع إلى تجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين من الجمعية، حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 1750 أسرة من الأسر الأشد حاجة بشكل مجاني.

و تبلغ الطاقة الإنتاجية 300 طن شهريا، وتم تجهيز المحطة بأحدث الإمكانيات، وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة في مثل هذه المحطات.

وثمن محافظ الداير الجهود المبذولة في المشروع التي جسدت أهمية القطاع الغير ربحي، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
07:32 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:45 AM

"ابن لبدة" يدشن محطة تحلية مياه الجمعية الخيرية بمحافظة الداير

أنشئت بدعم من أوقاف الشيخ محمد الماجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن محافظ الداير الاستاذ نايف بن لبدة، اليوم، محطة تحلية المياه بالجمعية الخيرية بالداير، الذي تم تشييدها بدعم من أوقاف الشيخ محمد الماجد رحمه الله.

و تجول محافظ الداير داخل المحطة، مستمعًا لشرح مفصل عن مراحل المشروع و تفاصيله الذي بلغت تكلفته: 1,734,000ريال، مطلع على الجانب الخيري والاستثماري للمشروع بهدف استدامة الموارد للجمعية.

و تهدف الجمعية من خلال هذا المشروع إلى تجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين من الجمعية، حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 1750 أسرة من الأسر الأشد حاجة بشكل مجاني.

و تبلغ الطاقة الإنتاجية 300 طن شهريا، وتم تجهيز المحطة بأحدث الإمكانيات، وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة في مثل هذه المحطات.

وثمن محافظ الداير الجهود المبذولة في المشروع التي جسدت أهمية القطاع الغير ربحي، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030

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142 مليون ..

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