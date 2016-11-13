"البيئة" تعلن اكتمال تأهيل مختبر ميناء جدة الإسلامي

في إطار الجهود الرامية لتحسين جودة الخدمات المقدمة

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، اكتمال مشروع تأهيل مختبر ميناء جدة الإسلامي بتكلفة إجمالية بلغت 4.938.783 ريالًا.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير وتأهيل مختبراتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الفحص المخبري، وضمن منجزات الوزارة التي تتماشى مع مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وقال "البطشان": الوزارة عملت على تأهيل المختبر بأعلى المواصفات وإعداده بأحدث التجهيزات المخبرية؛ حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمختبر 850 مترًا مربعًا، والمختبر يشمل أقسام البكتيريا والفيروسات والطفيليات والأحياء الجزيئية.

وحول مهام المختبر، أضاف: المختبر سيقوم بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها، والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمكنت خلال عام 2018م من إجراء 95.425 اختبارًا بمختبر ميناء جدة الإسلامي، كما تواصل الوزارة دعم مختبراتها وإمدادها بكوادر من الأخصائيين ذوي الكفاءة والخبرات العالية، وأجهزة ومعدات متطورة وفائقة الدقة.