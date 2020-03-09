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احترازياً .. "أمير القصيم" يُوجِّه بإيقاف وتأجيل المناشط كافة بالمنطقة

شدّد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية للمواطنين والزائرين

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ بإيقاف وتأجيل المناشط والفعاليات كافة التي تُقام بالمنطقة، لافتاً إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية.

وكتب حساب الإمارة على "تويتر"، يقول: "حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين والزائرات، وجّه أمير منطقة القصيم، بإيقاف وتأجيل الفعاليات والملتقيات كافة بالمنطقة، وأخذ كل الاحتياطات الصحية للجميع".

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترازياً .. "أمير القصيم" يُوجِّه بإيقاف وتأجيل المناشط كافة بالمنطقة
سبق

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ بإيقاف وتأجيل المناشط والفعاليات كافة التي تُقام بالمنطقة، لافتاً إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية.

وكتب حساب الإمارة على "تويتر"، يقول: "حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين والزائرات، وجّه أمير منطقة القصيم، بإيقاف وتأجيل الفعاليات والملتقيات كافة بالمنطقة، وأخذ كل الاحتياطات الصحية للجميع".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:31 AM

احترازياً .. "أمير القصيم" يُوجِّه بإيقاف وتأجيل المناشط كافة بالمنطقة

شدّد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية للمواطنين والزائرين

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بدر العتيبي - القصيم
0
2,322

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ بإيقاف وتأجيل المناشط والفعاليات كافة التي تُقام بالمنطقة، لافتاً إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية.

وكتب حساب الإمارة على "تويتر"، يقول: "حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين والزائرات، وجّه أمير منطقة القصيم، بإيقاف وتأجيل الفعاليات والملتقيات كافة بالمنطقة، وأخذ كل الاحتياطات الصحية للجميع".

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