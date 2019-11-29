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شاهد.. "فاجعة على طريق الفريشة" تخطف فتاة من ليلة زفافها إلى القبر!

حادث مأساوي توفيت فيه أمها وشقيقتها وحفيدة.. مأتم والمطلب تلافي المخاطر

حوّل حادث مروري، وقع مساء أمس الأول بطريق الفريشة في محافظة الأفلاج، الأفراحَ إلى أتراحٍ بعد وفاة فتاة برفقة عائلتها قبل ليلة زفافها المزمع إقامته مساء أمس الخميس.
وغرد الداعية عبدالهادي العرجاني، عبر حسابه على "تويتر" مساء أمس، قائلًا: "فُجعنا ليلة البارحة بوفاة امرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها، وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها، فأصبحت ليلة الزفاف، أولَ ليلة في القبر؛ فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن، وأن يَجبر مُصاب أهليهم، ويُبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأزواجًا خيرًا من أزواجهم".
ويُعتبر طريق الفريشة في الأفلاج، أحدَ الطرق التي تشهد الكثير من الحوادث الدامية التي أزهقت الكثير من الأرواح؛ حيث هو شريان رئيسيّ يشهد ارتياد الكثير من المواطنين على مدار الساعة، يتقاطع معه -وهو الطريق ذو المسار المنفرد والمنعطفات الخطيرة- الكثير من الطرقات المزدوجة التي تم تعبيدها مؤخرًا للأحياء الجديدة شمال المحافظة، وتفتقر لتعليمات السلامة عند تلك التقاطعات التي يمر بها طريق الفريشة.
ويطالب الأهالي بالحد من خطورة الطريق بازدواجيته وإنارته، ووضع تعليمات أو مطبات عند تلك التقاطعات الكثيرة التي يمر بها.
وكان حادث مروري قد وقع مساء أمس الأول بين مركبتيْ "هونداي" و"نيسان غمارتين" على طريق "الفريشة"، تَسبب في وفاة 4 نساء وإصابة رجلين.

حادث مروري طريق الفريشة محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "فاجعة على طريق الفريشة" تخطف فتاة من ليلة زفافها إلى القبر!
سبق

حوّل حادث مروري، وقع مساء أمس الأول بطريق الفريشة في محافظة الأفلاج، الأفراحَ إلى أتراحٍ بعد وفاة فتاة برفقة عائلتها قبل ليلة زفافها المزمع إقامته مساء أمس الخميس.
وغرد الداعية عبدالهادي العرجاني، عبر حسابه على "تويتر" مساء أمس، قائلًا: "فُجعنا ليلة البارحة بوفاة امرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها، وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها، فأصبحت ليلة الزفاف، أولَ ليلة في القبر؛ فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن، وأن يَجبر مُصاب أهليهم، ويُبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأزواجًا خيرًا من أزواجهم".
ويُعتبر طريق الفريشة في الأفلاج، أحدَ الطرق التي تشهد الكثير من الحوادث الدامية التي أزهقت الكثير من الأرواح؛ حيث هو شريان رئيسيّ يشهد ارتياد الكثير من المواطنين على مدار الساعة، يتقاطع معه -وهو الطريق ذو المسار المنفرد والمنعطفات الخطيرة- الكثير من الطرقات المزدوجة التي تم تعبيدها مؤخرًا للأحياء الجديدة شمال المحافظة، وتفتقر لتعليمات السلامة عند تلك التقاطعات التي يمر بها طريق الفريشة.
ويطالب الأهالي بالحد من خطورة الطريق بازدواجيته وإنارته، ووضع تعليمات أو مطبات عند تلك التقاطعات الكثيرة التي يمر بها.
وكان حادث مروري قد وقع مساء أمس الأول بين مركبتيْ "هونداي" و"نيسان غمارتين" على طريق "الفريشة"، تَسبب في وفاة 4 نساء وإصابة رجلين.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
03:57 PM

شاهد.. "فاجعة على طريق الفريشة" تخطف فتاة من ليلة زفافها إلى القبر!

حادث مأساوي توفيت فيه أمها وشقيقتها وحفيدة.. مأتم والمطلب تلافي المخاطر

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
3
3,857

حوّل حادث مروري، وقع مساء أمس الأول بطريق الفريشة في محافظة الأفلاج، الأفراحَ إلى أتراحٍ بعد وفاة فتاة برفقة عائلتها قبل ليلة زفافها المزمع إقامته مساء أمس الخميس.
وغرد الداعية عبدالهادي العرجاني، عبر حسابه على "تويتر" مساء أمس، قائلًا: "فُجعنا ليلة البارحة بوفاة امرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها، وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها، فأصبحت ليلة الزفاف، أولَ ليلة في القبر؛ فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن، وأن يَجبر مُصاب أهليهم، ويُبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأزواجًا خيرًا من أزواجهم".
ويُعتبر طريق الفريشة في الأفلاج، أحدَ الطرق التي تشهد الكثير من الحوادث الدامية التي أزهقت الكثير من الأرواح؛ حيث هو شريان رئيسيّ يشهد ارتياد الكثير من المواطنين على مدار الساعة، يتقاطع معه -وهو الطريق ذو المسار المنفرد والمنعطفات الخطيرة- الكثير من الطرقات المزدوجة التي تم تعبيدها مؤخرًا للأحياء الجديدة شمال المحافظة، وتفتقر لتعليمات السلامة عند تلك التقاطعات التي يمر بها طريق الفريشة.
ويطالب الأهالي بالحد من خطورة الطريق بازدواجيته وإنارته، ووضع تعليمات أو مطبات عند تلك التقاطعات الكثيرة التي يمر بها.
وكان حادث مروري قد وقع مساء أمس الأول بين مركبتيْ "هونداي" و"نيسان غمارتين" على طريق "الفريشة"، تَسبب في وفاة 4 نساء وإصابة رجلين.

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