روبرت كوخ: تراجع الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا إلى 192 حالة
المعهد: وصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة والوفيات 8791 في المجمل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الإثنين، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة.
وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد أربع حالات ليبلغ 8791 في المجمل.
ووفق "رويترز" كان المعهد قد سجل أمس الأحد 247 إصابة وست وفيات.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
روبرت كوخ: تراجع الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا إلى 192 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-15
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الإثنين، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة.
وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد أربع حالات ليبلغ 8791 في المجمل.
ووفق "رويترز" كان المعهد قد سجل أمس الأحد 247 إصابة وست وفيات.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
08:32 AM
روبرت كوخ: تراجع الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا إلى 192 حالة
المعهد: وصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة والوفيات 8791 في المجمل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الإثنين، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة.
وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد أربع حالات ليبلغ 8791 في المجمل.
ووفق "رويترز" كان المعهد قد سجل أمس الأحد 247 إصابة وست وفيات.