السيول تعطل استمرار التعليم في "سبت الجاره"

سكان المنطقة يعانون اندثار الطرق وقت هطول الأمطار

تفاجأ معلمو ومعلمات مدارس مركز "سبت الجاره"، 40 كليو شرق القنفذة، صباح اليوم الاثنين، باندثار وخراب الطريق العام المؤدي إلى مركز سبت بسبب قوة الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة يوم أمس الأحد، ما اضطرهم للعودة إلى منازلهم بعدما لم يتمكنوا من الذهاب لمدارسهم، فيما استدعى قائدو وقائدات المدارس، أولياء الأمور؛ لأخذ أبعد ساعة من دوامهم بسبب عدم وجود معلمين ومعلمات.

وفي سياق متصل، يعاني سكان قرى مركز "سبت الجاره"، صعوبة بسبب اندثار الطرق وقت هطول الأمطار، فبعض القرى طرقها غير مسفلتة، وأخرى لا يوجد بها عبارات لتأمين وصول الطلاب لمدارسهم والأهالي لقضاء احتياجاتهم، ومن تلك القرى قرية المجمعة "واسبطا" و"الرحبه" وقرية "مليل"، حيث تحتاج بعض تلك القرى لطرق مسفلتة، وأخرى لعبارات لمرور مياه الأودية دون ما تتعطل حركة السكان.