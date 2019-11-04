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مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

المحتجون رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها وهتفوا ضدّ "طهران"

نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.

قنصلية إيران كربلاء العراق

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مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء
سبق

نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:25 AM

مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

المحتجون رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها وهتفوا ضدّ "طهران"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.

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