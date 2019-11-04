يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.

نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-04 نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء. يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 11:25 AM

مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء المحتجون رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها وهتفوا ضدّ "طهران"





A A A





1 مشاركة

نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.