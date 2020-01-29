انطلاق مهرجان البن السابع بـ"الداير" غداً الخميس

برعاية أمير جازان واللجان العاملة أكملت استعداداتها

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غد الخميس، فعاليات مهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير.

وأعرب محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، عن سعادته برعاية أمير المنطقة للمهرجان ودعمه الكبير لزراعة البن في محافظة الداير خاصة والقطاع الجبلي بشكل عام، مشيدا بمتابعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لكل ما يحتاجه المزارعين من دعم وعناية.

وبيّن محافظ الداير أن اللجان العاملة أكملت كل استعداداتها لانطلاق للنسخة السابعة من مهرجان البن، مشيراً إلى أن المهرجان سيقدم على مدى أسبوع الكثير من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن لدى أهالي محافظة الداير وغيرها من محافظات القطاع الجبلي، وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية وسياحية وفرص استثمارية مميزة.

وأضاف أن المهرجان يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن وتناول القهوة ومتابعة عروض البيع والشراء، مشدداً على أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز وهو كرنفال ثقافي سياحي اقتصادي كبير مرحباً بالجميع في محافظة الداير.

يُذكر أن جميع الجهات واللجان العاملة أنهت استعداداتها لوضع اللمسات الأخيرة لتهيئة المحافظة على الجوانب كافة، فيما تزينت المحافظة باللوحات والعبارات، ترحيباً بضيوف المحافظة.