بلدية ينبع تغلق مطعمًا ومخبزًا لوجود حشرات وتشغيل عمال من دون شهادات صحية

خلال جولاتها الصيفية .. وتمت مصادرة أطعمة فاسدة وتطبيق العقوبات النظامية

أغلقت بلدية محافظة ينبع مطعمًا ومخبزًا؛ وذلك بسبب ضبط مخالفات صحية عدة، وتمت مصادرة عديد من الأطعمة الفاسدة، وتطبيق العقوبات النظامية لمخالفته شروط صحة البيئة.

وفي التفاصيل؛ واصلت وكالة البلدية ممثلة بقسم مراقبة الأغذية ببلدية محافظة ينبع جولاتها المكثفة خلال الإجازة الصيفية، حيث قامت بضبط مخالفات صحية وإغلاق مطعم ومخبز لانتهاء الشهادات الصحية لعدد ثلاثة عمال وسوء نظافة المستودع وعدم التقيد بزي العمل وعدم وجود رخصة ومخالفات التجهيزات، وتشغيل عمال من دون شهادات صحية، ووجود حشرات داخل المخبز مع الإعداد والتجهيز.