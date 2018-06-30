النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية ينبع تغلق مطعمًا ومخبزًا لوجود حشرات وتشغيل عمال من دون شهادات صحية

خلال جولاتها الصيفية .. وتمت مصادرة أطعمة فاسدة وتطبيق العقوبات النظامية

أغلقت بلدية محافظة ينبع مطعمًا ومخبزًا؛ وذلك بسبب ضبط مخالفات صحية عدة، وتمت مصادرة عديد من الأطعمة الفاسدة، وتطبيق العقوبات النظامية لمخالفته شروط صحة البيئة.

وفي التفاصيل؛ واصلت وكالة البلدية ممثلة بقسم مراقبة الأغذية ببلدية محافظة ينبع جولاتها المكثفة خلال الإجازة الصيفية، حيث قامت بضبط مخالفات صحية وإغلاق مطعم ومخبز لانتهاء الشهادات الصحية لعدد ثلاثة عمال وسوء نظافة المستودع وعدم التقيد بزي العمل وعدم وجود رخصة ومخالفات التجهيزات، وتشغيل عمال من دون شهادات صحية، ووجود حشرات داخل المخبز مع الإعداد والتجهيز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية ينبع تغلق مطعمًا ومخبزًا لوجود حشرات وتشغيل عمال من دون شهادات صحية
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع مطعمًا ومخبزًا؛ وذلك بسبب ضبط مخالفات صحية عدة، وتمت مصادرة عديد من الأطعمة الفاسدة، وتطبيق العقوبات النظامية لمخالفته شروط صحة البيئة.

وفي التفاصيل؛ واصلت وكالة البلدية ممثلة بقسم مراقبة الأغذية ببلدية محافظة ينبع جولاتها المكثفة خلال الإجازة الصيفية، حيث قامت بضبط مخالفات صحية وإغلاق مطعم ومخبز لانتهاء الشهادات الصحية لعدد ثلاثة عمال وسوء نظافة المستودع وعدم التقيد بزي العمل وعدم وجود رخصة ومخالفات التجهيزات، وتشغيل عمال من دون شهادات صحية، ووجود حشرات داخل المخبز مع الإعداد والتجهيز.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:56 PM

بلدية ينبع تغلق مطعمًا ومخبزًا لوجود حشرات وتشغيل عمال من دون شهادات صحية

خلال جولاتها الصيفية .. وتمت مصادرة أطعمة فاسدة وتطبيق العقوبات النظامية

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
11
9,449

أغلقت بلدية محافظة ينبع مطعمًا ومخبزًا؛ وذلك بسبب ضبط مخالفات صحية عدة، وتمت مصادرة عديد من الأطعمة الفاسدة، وتطبيق العقوبات النظامية لمخالفته شروط صحة البيئة.

وفي التفاصيل؛ واصلت وكالة البلدية ممثلة بقسم مراقبة الأغذية ببلدية محافظة ينبع جولاتها المكثفة خلال الإجازة الصيفية، حيث قامت بضبط مخالفات صحية وإغلاق مطعم ومخبز لانتهاء الشهادات الصحية لعدد ثلاثة عمال وسوء نظافة المستودع وعدم التقيد بزي العمل وعدم وجود رخصة ومخالفات التجهيزات، وتشغيل عمال من دون شهادات صحية، ووجود حشرات داخل المخبز مع الإعداد والتجهيز.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,860
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة