النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 393 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد اشتداد الضغط الدولي.. الحوثيون يضطرون للكشف عن عدد ضحايا "مجزرة صنعاء"

"العزي" زعم فتح تحقيق في الحادثة

تحت وطأة الضغط الدولي اضطر المتمرّدون الحوثيون، اليوم الأربعاء، إلى الاعتراف بعدد قتلى مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء، مبينين أن 44 شخصاً قُتِلوا في الحادثة؛ غداة مطالبة الأمم المتحدة بتحقيق مستقل واتهامهم بالتسبب بها.

وكدأبهم في التنصل من المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، أعرب نائب "وزير الخارجية" في حكومة المتمردين حسين العزي، عن الأسف الشديد "للحادثة العارضة بحق المهاجرين في مركز الإيواء بصنعاء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن "الضحايا هم 44 مهاجراً والجرحى 193 غادر أغلبيتهم المستشفيات، وهناك تحقيق فتح في أسباب الحادثة"، حسب زعمه.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون عن حصيلة للضحايا.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين أمس بإطلاق مقذوفات مجهولة تسبّبت في اندلاع الحريق في 7 مارس الجاري، متحدثة عن وفاة عشرات، وذلك نقلاً عن خمسة ناجين.

وذكرت أنّ حرّاساً نقلوا مجموعات من المهاجرين غالبيتهم من إثيوبيا إلى غرفة بعد رفضهم تناول الفطور؛ احتجاجاً على ظروف إقامتهم، ثم أطلق أحد أفراد القوة الأمنية مقذوفتين أحدثتا حريقاً فيها.

المتمرّدون الحوثيون

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد اشتداد الضغط الدولي.. الحوثيون يضطرون للكشف عن عدد ضحايا "مجزرة صنعاء"
سبق

تحت وطأة الضغط الدولي اضطر المتمرّدون الحوثيون، اليوم الأربعاء، إلى الاعتراف بعدد قتلى مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء، مبينين أن 44 شخصاً قُتِلوا في الحادثة؛ غداة مطالبة الأمم المتحدة بتحقيق مستقل واتهامهم بالتسبب بها.

وكدأبهم في التنصل من المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، أعرب نائب "وزير الخارجية" في حكومة المتمردين حسين العزي، عن الأسف الشديد "للحادثة العارضة بحق المهاجرين في مركز الإيواء بصنعاء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن "الضحايا هم 44 مهاجراً والجرحى 193 غادر أغلبيتهم المستشفيات، وهناك تحقيق فتح في أسباب الحادثة"، حسب زعمه.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون عن حصيلة للضحايا.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين أمس بإطلاق مقذوفات مجهولة تسبّبت في اندلاع الحريق في 7 مارس الجاري، متحدثة عن وفاة عشرات، وذلك نقلاً عن خمسة ناجين.

وذكرت أنّ حرّاساً نقلوا مجموعات من المهاجرين غالبيتهم من إثيوبيا إلى غرفة بعد رفضهم تناول الفطور؛ احتجاجاً على ظروف إقامتهم، ثم أطلق أحد أفراد القوة الأمنية مقذوفتين أحدثتا حريقاً فيها.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
03:04 PM

بعد اشتداد الضغط الدولي.. الحوثيون يضطرون للكشف عن عدد ضحايا "مجزرة صنعاء"

"العزي" زعم فتح تحقيق في الحادثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,311

تحت وطأة الضغط الدولي اضطر المتمرّدون الحوثيون، اليوم الأربعاء، إلى الاعتراف بعدد قتلى مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء، مبينين أن 44 شخصاً قُتِلوا في الحادثة؛ غداة مطالبة الأمم المتحدة بتحقيق مستقل واتهامهم بالتسبب بها.

وكدأبهم في التنصل من المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، أعرب نائب "وزير الخارجية" في حكومة المتمردين حسين العزي، عن الأسف الشديد "للحادثة العارضة بحق المهاجرين في مركز الإيواء بصنعاء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن "الضحايا هم 44 مهاجراً والجرحى 193 غادر أغلبيتهم المستشفيات، وهناك تحقيق فتح في أسباب الحادثة"، حسب زعمه.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون عن حصيلة للضحايا.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين أمس بإطلاق مقذوفات مجهولة تسبّبت في اندلاع الحريق في 7 مارس الجاري، متحدثة عن وفاة عشرات، وذلك نقلاً عن خمسة ناجين.

وذكرت أنّ حرّاساً نقلوا مجموعات من المهاجرين غالبيتهم من إثيوبيا إلى غرفة بعد رفضهم تناول الفطور؛ احتجاجاً على ظروف إقامتهم، ثم أطلق أحد أفراد القوة الأمنية مقذوفتين أحدثتا حريقاً فيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,172
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,315
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,156
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,498

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة