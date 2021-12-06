النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. 20 فائزاً في شوطين بمنافسات اليوم التاسع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم

شهد اليوم التاسع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 شوطين وعشرين فائزاً، تنافس فيها عشرات الصقور والصقارين في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، لتسفر النتائج عن فوز الصقور الأكثر قدرةً على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن.

وتنافس المشاركون في اليوم التاسع للمهرجان، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى يوم 16 ديسمبر الجاري، عبر شوطين لصقور (جير شاهين قرناس) لملَّاك سعوديين، استكمالاً للشوط الأخير أمس.

وفاز في الشوط الأول الصقر (مبروك) للصقار خالد القريني، الذي حقق المركز الأول، بعد أن نجح في قطع مسافة السباق في زمن قدره 18.165 ثانية، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (مرعب) للصقار فهد العتيبي في زمن قدره 18.580 ثانية، بفارق 0.415 جزء من الثانية، أما المركز الثالث، فاز به الصقر (مدباس) للصقار خالد القريني في زمن قدره 18.892 ثانية، بفارق زمني 0.312 جزء من الثانية.

وفي الشوط الثاني، كان المركز الأول من نصيب الصقر (العاصفة) للصقار هاني المطيري، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 20.346 ثانية، وبالمركز الثاني فاز الصقر (مشاغب) للصقار فهد الشمري، محققاً زمناً قدره 20.563 ثانية، بفارق زمني لا يتجاوز 0.317 جزء من الثانية، والمركز الثالث كان للصقر (عطا الله) للصقار توفيق المعيقلي، في زمن قدره 20.678 ثانية، وبفارق 0.115 جزء من الثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرَّم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

ويواصل مهرجان الملك عبدالعزيز 2021 تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. 20 فائزاً في شوطين بمنافسات اليوم التاسع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

شهد اليوم التاسع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 شوطين وعشرين فائزاً، تنافس فيها عشرات الصقور والصقارين في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، لتسفر النتائج عن فوز الصقور الأكثر قدرةً على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن.

وتنافس المشاركون في اليوم التاسع للمهرجان، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى يوم 16 ديسمبر الجاري، عبر شوطين لصقور (جير شاهين قرناس) لملَّاك سعوديين، استكمالاً للشوط الأخير أمس.

وفاز في الشوط الأول الصقر (مبروك) للصقار خالد القريني، الذي حقق المركز الأول، بعد أن نجح في قطع مسافة السباق في زمن قدره 18.165 ثانية، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (مرعب) للصقار فهد العتيبي في زمن قدره 18.580 ثانية، بفارق 0.415 جزء من الثانية، أما المركز الثالث، فاز به الصقر (مدباس) للصقار خالد القريني في زمن قدره 18.892 ثانية، بفارق زمني 0.312 جزء من الثانية.

وفي الشوط الثاني، كان المركز الأول من نصيب الصقر (العاصفة) للصقار هاني المطيري، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 20.346 ثانية، وبالمركز الثاني فاز الصقر (مشاغب) للصقار فهد الشمري، محققاً زمناً قدره 20.563 ثانية، بفارق زمني لا يتجاوز 0.317 جزء من الثانية، والمركز الثالث كان للصقر (عطا الله) للصقار توفيق المعيقلي، في زمن قدره 20.678 ثانية، وبفارق 0.115 جزء من الثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرَّم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

ويواصل مهرجان الملك عبدالعزيز 2021 تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
05:50 PM

بالصور.. 20 فائزاً في شوطين بمنافسات اليوم التاسع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
967

شهد اليوم التاسع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 شوطين وعشرين فائزاً، تنافس فيها عشرات الصقور والصقارين في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، لتسفر النتائج عن فوز الصقور الأكثر قدرةً على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن.

وتنافس المشاركون في اليوم التاسع للمهرجان، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى يوم 16 ديسمبر الجاري، عبر شوطين لصقور (جير شاهين قرناس) لملَّاك سعوديين، استكمالاً للشوط الأخير أمس.

وفاز في الشوط الأول الصقر (مبروك) للصقار خالد القريني، الذي حقق المركز الأول، بعد أن نجح في قطع مسافة السباق في زمن قدره 18.165 ثانية، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (مرعب) للصقار فهد العتيبي في زمن قدره 18.580 ثانية، بفارق 0.415 جزء من الثانية، أما المركز الثالث، فاز به الصقر (مدباس) للصقار خالد القريني في زمن قدره 18.892 ثانية، بفارق زمني 0.312 جزء من الثانية.

وفي الشوط الثاني، كان المركز الأول من نصيب الصقر (العاصفة) للصقار هاني المطيري، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 20.346 ثانية، وبالمركز الثاني فاز الصقر (مشاغب) للصقار فهد الشمري، محققاً زمناً قدره 20.563 ثانية، بفارق زمني لا يتجاوز 0.317 جزء من الثانية، والمركز الثالث كان للصقر (عطا الله) للصقار توفيق المعيقلي، في زمن قدره 20.678 ثانية، وبفارق 0.115 جزء من الثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرَّم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

ويواصل مهرجان الملك عبدالعزيز 2021 تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,351

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة