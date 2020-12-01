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تبوك.. "فهد بن سلطان" ينوّه باللحمة الوطنية في لقائه بالمواطنين والمسؤولين

تناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة سائلًا الله الأمن للبلاد في ظل القيادة

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ منوهًا باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. "فهد بن سلطان" ينوّه باللحمة الوطنية في لقائه بالمواطنين والمسؤولين
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ منوهًا باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:00 AM

تبوك.. "فهد بن سلطان" ينوّه باللحمة الوطنية في لقائه بالمواطنين والمسؤولين

تناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة سائلًا الله الأمن للبلاد في ظل القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ منوهًا باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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