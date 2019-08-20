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رئيس تحرير موقع تركي: بوتين يواصل تجاهل أردوغان

بعد حادث استهداف موسكو للقافلة التركية رغم الإبلاغ بشأنها

علّق رئيس تحرير موقع "خبر دار" التركي، سعيد صفا، على حادث استهداف روسيا للقافلة التركية رغم إبلاغ المسؤولين الأتراك للسلطات الروسية؛ مما أسفر عن سقوط قتلى؛ مؤكدًا أن بوتين يواصل تجاهل حليفه أردوغان.

ونشر "صفا" سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: كانت السيطرة في إدلب بقبضة الجهاديين، وكان الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية، وفي تصريحاته الأخيرة جدد بوتين دعمه الصريح لإدارة الأسد فيما يخص إدلب.. يواصل بوتين تجاهل حليفه أردوغان.

وأضاف وفق ما نقلته صحيفة "زمان": كان ملخص بيان وزارة الدفاع التركية بشأن الحادثة، يؤكد أن النظام السوري يواصل العمليات العسكرية المخالفة للاتفاقيات المبرمة مع روسيا التي تحولت إلى أزمة إنسانية، متسببة في أضرار كبيرة للمدنيين؛ رغم كل التحذيرات الموجهة إلى السلطات الروسية.

وأردف: في 19 أغسطس الجاري، بدأ نقل القوات إلى المنطقة بعد إبلاغ الجانب الروسي؛ بهدف تأمين نقاط المراقبة التسعة، وفتح طرق الإمدادات، وخفض التوتر بين الأطراف لمنع سقوط ضحايا في المنطقة. وأثناء نقل الجنود تعرضت القافلة التركية لهجوم؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 آخرين.

وتابع: تَبَيّن أن روسيا قصفت قافلة تركية، وتسببت في حدوث قتلى؛ على الرغم من إبلاغ تركيا لروسيا بالأمر مسبقًا.

وقال "صفا" في تغريداته: "أين هؤلاء المحللون الأتراك الموالون لروسيا؛ فهلا فسّروا لنا أي نوع هذا التحالف بين أردوغان وبوتين؟".

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد صرّح بأن قصف القافلة العسكرية التركية في إدلب والخسائر الناجمة عنه أمر مقلق للغاية.

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رئيس تحرير موقع تركي: بوتين يواصل تجاهل أردوغان
سبق

علّق رئيس تحرير موقع "خبر دار" التركي، سعيد صفا، على حادث استهداف روسيا للقافلة التركية رغم إبلاغ المسؤولين الأتراك للسلطات الروسية؛ مما أسفر عن سقوط قتلى؛ مؤكدًا أن بوتين يواصل تجاهل حليفه أردوغان.

ونشر "صفا" سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: كانت السيطرة في إدلب بقبضة الجهاديين، وكان الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية، وفي تصريحاته الأخيرة جدد بوتين دعمه الصريح لإدارة الأسد فيما يخص إدلب.. يواصل بوتين تجاهل حليفه أردوغان.

وأضاف وفق ما نقلته صحيفة "زمان": كان ملخص بيان وزارة الدفاع التركية بشأن الحادثة، يؤكد أن النظام السوري يواصل العمليات العسكرية المخالفة للاتفاقيات المبرمة مع روسيا التي تحولت إلى أزمة إنسانية، متسببة في أضرار كبيرة للمدنيين؛ رغم كل التحذيرات الموجهة إلى السلطات الروسية.

وأردف: في 19 أغسطس الجاري، بدأ نقل القوات إلى المنطقة بعد إبلاغ الجانب الروسي؛ بهدف تأمين نقاط المراقبة التسعة، وفتح طرق الإمدادات، وخفض التوتر بين الأطراف لمنع سقوط ضحايا في المنطقة. وأثناء نقل الجنود تعرضت القافلة التركية لهجوم؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 آخرين.

وتابع: تَبَيّن أن روسيا قصفت قافلة تركية، وتسببت في حدوث قتلى؛ على الرغم من إبلاغ تركيا لروسيا بالأمر مسبقًا.

وقال "صفا" في تغريداته: "أين هؤلاء المحللون الأتراك الموالون لروسيا؛ فهلا فسّروا لنا أي نوع هذا التحالف بين أردوغان وبوتين؟".

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد صرّح بأن قصف القافلة العسكرية التركية في إدلب والخسائر الناجمة عنه أمر مقلق للغاية.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
02:54 PM

رئيس تحرير موقع تركي: بوتين يواصل تجاهل أردوغان

بعد حادث استهداف موسكو للقافلة التركية رغم الإبلاغ بشأنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علّق رئيس تحرير موقع "خبر دار" التركي، سعيد صفا، على حادث استهداف روسيا للقافلة التركية رغم إبلاغ المسؤولين الأتراك للسلطات الروسية؛ مما أسفر عن سقوط قتلى؛ مؤكدًا أن بوتين يواصل تجاهل حليفه أردوغان.

ونشر "صفا" سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: كانت السيطرة في إدلب بقبضة الجهاديين، وكان الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية، وفي تصريحاته الأخيرة جدد بوتين دعمه الصريح لإدارة الأسد فيما يخص إدلب.. يواصل بوتين تجاهل حليفه أردوغان.

وأضاف وفق ما نقلته صحيفة "زمان": كان ملخص بيان وزارة الدفاع التركية بشأن الحادثة، يؤكد أن النظام السوري يواصل العمليات العسكرية المخالفة للاتفاقيات المبرمة مع روسيا التي تحولت إلى أزمة إنسانية، متسببة في أضرار كبيرة للمدنيين؛ رغم كل التحذيرات الموجهة إلى السلطات الروسية.

وأردف: في 19 أغسطس الجاري، بدأ نقل القوات إلى المنطقة بعد إبلاغ الجانب الروسي؛ بهدف تأمين نقاط المراقبة التسعة، وفتح طرق الإمدادات، وخفض التوتر بين الأطراف لمنع سقوط ضحايا في المنطقة. وأثناء نقل الجنود تعرضت القافلة التركية لهجوم؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 آخرين.

وتابع: تَبَيّن أن روسيا قصفت قافلة تركية، وتسببت في حدوث قتلى؛ على الرغم من إبلاغ تركيا لروسيا بالأمر مسبقًا.

وقال "صفا" في تغريداته: "أين هؤلاء المحللون الأتراك الموالون لروسيا؛ فهلا فسّروا لنا أي نوع هذا التحالف بين أردوغان وبوتين؟".

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد صرّح بأن قصف القافلة العسكرية التركية في إدلب والخسائر الناجمة عنه أمر مقلق للغاية.

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