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صور من الميدان.. رجال وموظفات الأمن يؤدون مهامهم بالحرم المكي

أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية والإرشادية خلال شهر رمضان

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا لأبطال في الميدان، لرجال وموظفات الأمن من مختلف القطاعات العسكرية، وهم يؤدون عملهم الميداني في المسجد الحرام، وخلف الشاشات في مركز التحكم؛ لتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان.

إمارة منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور من الميدان.. رجال وموظفات الأمن يؤدون مهامهم بالحرم المكي
سبق

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا لأبطال في الميدان، لرجال وموظفات الأمن من مختلف القطاعات العسكرية، وهم يؤدون عملهم الميداني في المسجد الحرام، وخلف الشاشات في مركز التحكم؛ لتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
09:30 PM

صور من الميدان.. رجال وموظفات الأمن يؤدون مهامهم بالحرم المكي

أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية والإرشادية خلال شهر رمضان

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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7,649

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا لأبطال في الميدان، لرجال وموظفات الأمن من مختلف القطاعات العسكرية، وهم يؤدون عملهم الميداني في المسجد الحرام، وخلف الشاشات في مركز التحكم؛ لتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان.

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