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"مدينة المستقبل" تكشف عن موعد بدء الحجز بمشروعها شرق الرياض

توفر ما يزيد عن 4400 منتج سكني

كشفت "مدينة المستقبل" عن موعد إطلاق الحجوزات في المشروع، الواقع شرق مدينة الرياض والذي يوفر قرابة 4400 منتج سكني ما بين أراضٍ مطورة وفلل على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، وذلك ضمن برنامج البيع على الخارطة.

وسيكون الحجز في المرحلة الأولى من منتج (أرض وقرض)، متاحاً من خلال مركز المبيعات داخل المشروع، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 2021/9/8، حيث تقوم الشركة بعرض حلول تمويلية لتملك الأرض منها إتاحة البيع بأقساط شهرية.

ويتضمن مشروع "مدينة المستقبل" أعمال البنى التحتية والتي تشتمل على أعمال الكهرباء والمياه وتصريف السيول والسفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية بالإضافة إلى محطات للنقل العام.

كما يتميز المشروع بموقعه كواجهة شرقية لمدينة الرياض، حيث يقع على طريق الدمام وينتصف به طريق الدائري الثالث، بالإضافة إلى قربه من مدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية وكلية الغد الدولية للعلوم الطبية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المزيني المهندس وسام دمياطي أن المشروع سيكون امتداداً لنجاحات الشركة وعلامة فارقة في التطوير العقاري من حيث الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى استدامة الخدمات وبتصاميمه العصرية التي تلائم أسلوب الحياة باستخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه مع مراعاة أساليب البناء الحديثة.

واختتم "دمياطي" حديثه بأن الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم هدف الرؤية برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح مجموعة من المنتجات السكنية المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدينة المستقبل" تكشف عن موعد بدء الحجز بمشروعها شرق الرياض
سبق

كشفت "مدينة المستقبل" عن موعد إطلاق الحجوزات في المشروع، الواقع شرق مدينة الرياض والذي يوفر قرابة 4400 منتج سكني ما بين أراضٍ مطورة وفلل على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، وذلك ضمن برنامج البيع على الخارطة.

وسيكون الحجز في المرحلة الأولى من منتج (أرض وقرض)، متاحاً من خلال مركز المبيعات داخل المشروع، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 2021/9/8، حيث تقوم الشركة بعرض حلول تمويلية لتملك الأرض منها إتاحة البيع بأقساط شهرية.

ويتضمن مشروع "مدينة المستقبل" أعمال البنى التحتية والتي تشتمل على أعمال الكهرباء والمياه وتصريف السيول والسفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية بالإضافة إلى محطات للنقل العام.

كما يتميز المشروع بموقعه كواجهة شرقية لمدينة الرياض، حيث يقع على طريق الدمام وينتصف به طريق الدائري الثالث، بالإضافة إلى قربه من مدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية وكلية الغد الدولية للعلوم الطبية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المزيني المهندس وسام دمياطي أن المشروع سيكون امتداداً لنجاحات الشركة وعلامة فارقة في التطوير العقاري من حيث الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى استدامة الخدمات وبتصاميمه العصرية التي تلائم أسلوب الحياة باستخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه مع مراعاة أساليب البناء الحديثة.

واختتم "دمياطي" حديثه بأن الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم هدف الرؤية برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح مجموعة من المنتجات السكنية المتنوعة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
06:28 PM

"مدينة المستقبل" تكشف عن موعد بدء الحجز بمشروعها شرق الرياض

توفر ما يزيد عن 4400 منتج سكني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت "مدينة المستقبل" عن موعد إطلاق الحجوزات في المشروع، الواقع شرق مدينة الرياض والذي يوفر قرابة 4400 منتج سكني ما بين أراضٍ مطورة وفلل على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، وذلك ضمن برنامج البيع على الخارطة.

وسيكون الحجز في المرحلة الأولى من منتج (أرض وقرض)، متاحاً من خلال مركز المبيعات داخل المشروع، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 2021/9/8، حيث تقوم الشركة بعرض حلول تمويلية لتملك الأرض منها إتاحة البيع بأقساط شهرية.

ويتضمن مشروع "مدينة المستقبل" أعمال البنى التحتية والتي تشتمل على أعمال الكهرباء والمياه وتصريف السيول والسفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية بالإضافة إلى محطات للنقل العام.

كما يتميز المشروع بموقعه كواجهة شرقية لمدينة الرياض، حيث يقع على طريق الدمام وينتصف به طريق الدائري الثالث، بالإضافة إلى قربه من مدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية وكلية الغد الدولية للعلوم الطبية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المزيني المهندس وسام دمياطي أن المشروع سيكون امتداداً لنجاحات الشركة وعلامة فارقة في التطوير العقاري من حيث الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى استدامة الخدمات وبتصاميمه العصرية التي تلائم أسلوب الحياة باستخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه مع مراعاة أساليب البناء الحديثة.

واختتم "دمياطي" حديثه بأن الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم هدف الرؤية برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح مجموعة من المنتجات السكنية المتنوعة.

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